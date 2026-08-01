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中歐遭熱浪衝擊 匈牙利唯一核電廠因缺水下周停機

中央社／ 布達佩斯31日綜合外電報導
圖為帕克斯（Paks）核電廠與部分乾涸的多瑙河床。路透
圖為帕克斯（Paks）核電廠與部分乾涸的多瑙河床。路透

在中歐接連遭受熱浪侵襲之際，匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）今天表示，由於多瑙河水位過低，該國唯一核電廠將於下周停機。

法新社報導，匈牙利唯一核電廠位於首都布達佩斯以南帕克斯（Paks），每年約提供全國40%的電力，廠內4座以蘇聯時期技術建造的核反應爐，均抽取多瑙河（Danube River）河水用於冷卻。

自今年5月以來，多瑙河因長期降雨不足及接連熱浪影響，部分河段水位已降至歷來最低。核電廠近幾天已減少發電。核電廠營運方先前警告，停機已「不可避免」。

馬格雅今天在核電廠舉行的記者會上指出：「根據目前估算…停機可能會在周二或周三實施。」

羅馬尼亞已因相同原因關閉一座核反應爐，並宣布將關閉第二座。

核電 核電廠 匈牙利 熱浪 缺水

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