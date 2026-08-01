瑞士國慶遇熱浪 民眾改上山避暑插國旗慶祝

今年瑞士國慶適逢高溫乾旱，許多州因森林火災風險取消煙火秀，改以無人機或燈光秀慶祝。不少民眾選擇登山避暑，插上國旗慶祝，與親友共度假日，在大自然中享受國慶時光。

瑞士今天迎來735週年國慶。依照傳統，國慶並無全國性的大型慶祝活動，主要以地方性慶典為主。瑞士人喜歡登高、點營火，在高山插上瑞士國旗；或到農家吃當地物產的早餐，欣賞傳統鄉村音樂與表演。各大城鎮舉辦的煙火秀，則成為較新式的慶祝方式。

由於瑞士持續乾旱與熱浪，雨量過少。為避免施放煙火引起火災，目前已禁止生營火，許多州也紛紛取消煙火秀。

根據瑞士廣播電視台（SRF）報導，一些仍舉辦煙火的地區改在湖面或河流上施放，以降低森林火災風險；部分地方政府則以無人機秀、燈光秀或水舞秀取代。

一家販賣煙火與爆竹的商店表示，今年可以施放煙火的地點太少，營業額只有往年的10%至15%，民眾對於用火更加謹慎。

許多瑞士人在國慶當天仍熱衷登高插旗，享受與親友在山林間共度假日的時光。

記者走訪策馬特，與家人上山騎越野單車的瑞士人Stefan接受採訪表示，8月1日是瑞士的國定假日，大家都放假。很多人都會與親友相約在山上或高處，點起營火；有時候人們也獲准施放煙火，這是傳統的慶祝方式。

瑞士人Lukas表示，上山賞景很舒服，在大自然裡很寧靜，瑞士山川壯麗令人屏息。「我們選擇走一條高山吊橋，在高空中很刺激也很酷。國慶日並不一定要大肆慶祝。」

記者行走於3000多公尺高的山間，今天最高溫僅24度。沿途可見許多家庭三代同堂一起健行，或結伴騎越野單車，共同享受山林的自然野趣，同時兼具清涼避暑。國慶日走入山林，也是瑞士人喜愛的慶祝方式。