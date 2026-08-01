歐洲野火燒不停…希臘70多處火警齊發 法國、西班牙火情暫趨緩

希臘今天在從首都雅典郊區到中部地區的多條戰線上力抗野火。與此同時，法國和西班牙在將幾場大火控制住之後終於稍獲喘息。

路透社報導，歐洲今夏接連遭遇破紀錄熱浪，使得因乾旱而枯黃的大面積植被極度易燃、一觸即發，肆虐各地的野火迫使數以十萬計民眾撤離家園。

希臘首都周圍森林茂密的山丘上濃煙滾滾，當局建議雅典以西兩個社區居民提前撤離，並且緊急派出滅火飛機編隊投水滅火。

厚重橘色煙霧籠罩雅典西北方的維奧蒂亞（Boeotia）地區，數百居民和遊客在海岸防衛隊及漁船協助下，從一處小型海濱社區撤離。

現場直播畫面顯示，遍布橄欖樹的丘陵地區陷入火海。夜幕低垂後，波爾托傑梅諾（Porto Germeno）一帶山丘上火焰熊熊、紅光閃爍，居民已被勸離。這個濱海村莊深受雅典人喜愛。

希臘全境今天共發生70多起火警。消防隊表示，目前處於最高警戒狀態，警告雅典所在的阿提卡半島（Attica peninsula）及東側經常發生火災的艾維亞島（Evia）等地風險特別高。

在地中海中的克里特島（Crete），消防隊仍在長達15公里火線上奮戰，並且必須防範新起火點。克里特島中部7月29日發生的野火迫使數百名觀光客和當地居民撤離，包括利用船隻從沿海社區撤離。

●法國、西班牙野火趨緩

法國西南部重大野火延燒一週多後終於受控，當局開始讓撤離的居民返家。

吉倫特省（Gironde）省長布洛卡（Sophie Brocas）在聲明中宣布解除波爾多（Bordeaux）西部及西南部12個區的撤離令，使得超過22萬名撤離居民中有14萬4000人得以返家。

西班牙野火災情也有所改善，昨天解除中部阿維拉（Avila）和馬德里的緊急狀態，將控制權還給地方政府。

救火人員今天仍嚴陣以待，防範野火死灰復燃。馬德里自治區的佩萊奧斯-德拉普雷薩（Pelayos de laPresa）和聖馬丁-德巴爾代格萊西亞斯（San Martin deValdeiglesias）共7個社區的近千位居民則仍無法返家。

更東邊的加斯德倫省（Castellon）巴爾德烏克索（La Vall d'Uixo）的火勢雖然持續，但已經48小時沒有擴大。當地約1000人已經返家，但仍有約7000位居民還不能夠回家。