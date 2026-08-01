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巴基斯坦布洛德峰雪崩至少10人失聯 已尋獲3具遺體

中央社／ 加德滿都31日綜合外電報導
巴基斯坦北部的布羅德峰發生雪崩，造成至少10人失聯，目前已尋獲3具遺體。示意圖/ingimage
巴基斯坦北部的布羅德峰發生雪崩，造成至少10人失聯，目前已尋獲3具遺體。示意圖/ingimage

巴基斯坦官員表示，搜救人員今天持續在布洛德峰雪崩現場搜尋失聯登山客，目前已尋獲3具遺體。昨天的雪崩造成至少10人失聯，其中包括創下攀登全球14座8000公尺以上高峰最快紀錄的尼泊爾裔知名登山家普爾加。

路透社報導，吉爾吉特－巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）地方政府表示，空拍機畫面顯示，搜救區域內疑似還有數具遺體。

現年43歲的普爾加（Nirmal Purja）因在最短時間內完成全球14座8000公尺以上高峰攀登而聞名，其事蹟還曾被拍成2021年Netflix紀錄片「勇闖世界14高峰：挑戰不可能」（14 Peaks: Nothing Is Impossible）。

吉爾吉特－巴爾蒂斯坦官員表示，目前尋獲的3名罹難者分別為美國籍的馬洛瑞（Sarah Mallory）、阿曼籍的哈爾西（Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy），以及尼泊爾籍的古隆（Pur Bahadur Gurung）。

雪崩意外於30日中午左右發生，當時登山隊正攀登全球第12高峰、標高8051公尺的布洛德峰（BroadPeak）。

地方警方表示，由於天候惡劣，搜救行動於31日晚間暫停。

巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）主席阿夏德（Irfan Arshad）表示，「我們希望持續進行空中搜尋與地面救援，直到找到生還者或罹難者遺體為止。」

俱樂部指出，巴基斯坦陸軍已派出2架陸軍航空隊救援直升機支援搜救，「我們仍期盼失聯登山客能平安獲救。據報自雪崩發生後，整支隊伍就失去聯繫。」

吉爾吉特－巴爾蒂斯坦觀光局副局長胡笙（SajidHussain）表示，搜救地點地處偏遠且地形險峻，增加救援難度。

尼泊爾外交部表示，10名失聯登山客中有6人為尼泊爾籍；另據俱樂部說法，其餘失聯者分別來自巴基斯坦、阿曼、美國及中國。

尼泊爾嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven SummitTreks）董事昌達瓦雪巴（Chhang Dawa Sherpa）告訴路透社，該公司有3名雪巴嚮導失聯。

他指出，根據最後定位資料，雪崩發生之際，失聯隊員疑似位於海拔約6600公尺處，「之後便一路向下墜落」。

全球14座8000公尺以上高峰中，有8座位於尼泊爾、5座位於巴基斯坦、1座位於西藏。登山專家表示，迄今成功征服這14座高峰的登山家僅有30多人，而布洛德峰被公認為巴基斯坦最具挑戰性的高峰之一。

巴基斯坦 失聯 遺體 登山

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