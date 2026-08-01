《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》⋯東野圭吾十大熱門作品揭曉

必看10部作品大盤點

7月27日，一則震撼文壇的消息傳開：日本推理巨匠東野圭吾於23日安詳離世，享壽68歲。無數讀者翻出書架上泛黃的小說，在社群上寫下對大師的感謝與不捨，短短一日之內（7月27日至28日上午11:00），關於「東野圭吾」的網路討論便迅速飆破12,696筆聲量。

延伸閱讀：東野圭吾離世聲量破萬 為何被譽為推理巨匠？106冊作品陪伴書迷40年

從1985年以《放學後》出道以來，東野圭吾在長達40年的寫作生涯中陪伴了幾代人的青春與夜晚。無論是湯川學冷靜理性的解謎、加賀恭一郎撫慰人心的溫柔，還是浪矢雜貨店裡穿越時空的救贖，他留下的106冊作品，早已成為許多人生命裡不可或缺的閱讀記憶。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近三年（2023/07/28～2026/07/27）的網路討論聲量，整理出最具代表性的十大熱門作品。在等待遺作《永遠的記憶》8月出版之際，不妨跟著我們重新翻開這些故事，再次感受東野圭吾帶給我們的震撼與感動。

No.10 《在大雪封閉的山莊裡》

聲量：3,745筆

如果把七個懷抱明星夢的年輕演員放進一棟虛構「被大雪封閉」的偏遠山莊，並告訴他們：「這裡正發生連續殺人案，請開始即興演出」，這究竟是一場考驗演技的無劇本排練，還是一場借戲殺人的真謀殺？

東野圭吾在1992年創作的《在大雪封閉的山莊裡》，將經典的孤島暴風雨山莊模式翻玩出全新高度。故事特別採用雙視點切換，一方面透過客觀的第三人稱呈現線索，另一方面則透過唯一不屬於該劇團的「外人」久我和幸的第一人稱視角，看他如何以自許的偵探身分展開調查。隨著成員一個接一個離奇失蹤，現場只留下冰冷的「屍體告示卡」與血跡，每個人都在演戲，也都在試探，究竟誰是舞台上的角色，誰才是幕後的劊子手？

這部早期名作在2024年改編為同名真人電影後，重新帶動起討論熱潮。不少剛接觸東野作品的讀者也將它視為極佳的入門磚，大讚：「角色的安排太巧妙，都是演員又收到排戲的指示，讓人分不清楚到底是真演戲還是真殺人」、「有種在玩解密遊戲的感覺，但也相對的讓讀者好入手」、「看了很入迷，東野圭吾真的太厲害了」。雖然也有書迷坦言結尾的反轉力度比起後期神作稍顯平實，但這場將心理攻防與舞台戲劇揉合得絲絲入扣的經典設定，至今依然吸引著無數想要一試推理快感的讀者。

No.9 《新參者》

聲量：3,874筆

一場發生在東京人形町的獨居女性命案，讓剛調任至日本橋署的「新參者」加賀恭一郎穿梭於下町老街的九家店舖之間。東野圭吾在《新參者》中展現出絕妙的連作短篇結構，加賀走訪仙貝店、鐘錶行與料亭，表面上是在地毯式排查線索，實則是在破解居民們各懷心思的日常生活謊言。每個看似無關的小秘密與微小細節，不只拼湊出命案真相，更在加賀溫柔的同理心下，化解了無數家庭隱含的誤會與傷痛。

《新參者》橫掃當年的「這本推理小說真厲害！」與「週刊文春推理小說Best 10」雙料冠軍，並入圍書店大獎，被譽為東野圭吾最具「人性溫度」的巔峰之作，後續由阿部寬主演的同名日劇更成為無數影迷心中的經典。在各大閱讀論壇與社群上，讀者對這種既精緻又療癒的解謎風格給予極高評價，盛讚：「像是推理RPG，掌握線索前往蒐證的同時，開啟支線任務了結階段性任務」、「除了解謎之外，東野真正關照了書中出現的角色，很均衡好看的故事，過了那麼多年，也沒有退流行的感覺」、「每個篇章以為是毫不關連，但其實都是環環相扣，非常喜歡東野圭吾的手法，暖心中又帶有反思」。

No.8 《放學後》

聲量：5,692筆

一舉奪下第31屆江戶川亂步獎的《放學後》，是東野圭吾步入文壇的長篇處女作，更是奠定其大師地位的創作原點。故事以名門女子高中為舞台，身兼射箭社顧問的數學老師前島，因接連遭遇差點喪命的意外而驚覺有人暗算自己。在調查過程中，訓導主任卻突然在密閉更衣室內被毒殺，第二起命案隨之接踵而至。東野將大學時期參與射箭社的經驗融入其中，並親自設計出精密的物理機關與圖解，將本格派密室推理與女子高中生敏感脆弱、防衛心極強的青春心理完美揉合，結局令人震撼的犯案動機更展現出銳利的洞察力。

作為橫掃「週刊文春推理小說Best 10」第一名的傳奇名作，本作在改編特別篇日劇與各類推理書單推薦中向來自帶超高熱度。許多讀者在評析這部經典處女作時紛紛感嘆：「這本書就犯案的策劃來說，依舊是相當精彩的，而且還附有詳細的圖解，讀到這個詭計的機關時也不禁在心中暗暗佩服」、「動機才是全書的重點，當原因揭曉時，站在當事人的立場去理解，真的會覺得那是一種無法輕易擺脫的困擾」、「我認為《放學後》是最能夠展現屬於校園推理該有的『青春』之內涵，也是最有可能是屬於『清純學子』會犯下的罪行」。

No.7 《假面飯店》

聲量：6,229筆

作為東野圭吾寫作生涯25週年的紀念代表作，《假面飯店》開創了繼湯川學與加賀恭一郎後的全新主角「新田浩介」。故事講述東京都內接連發生三起預告殺人案，暗號指向第四場凶案將發生在五星級「東京柯迪希亞飯店」。為了阻止命案並抓拿兇手，桀驁不馴的刑警新田被迫剪短頭髮臥底成為飯店櫃檯，並由原則至上的資深飯店人山岸尚美負責指導。全書最精彩之處莫過於兩種職人精神的強烈碰撞：刑警的職責是「懷疑他人」並撕下客人的假面，飯店人的天職卻是「相信他人」並維護客人的尊嚴。在倒數破案的壓迫感下，讀者隨著主角穿梭在形形色色的怪異住客之間，一邊體驗極致的飯店服務細節，一邊屏息尋找藏在假面背後的冷血殺手。

《假面飯店》在銷量與影視改編上皆創下耀眼成績，不僅日本上市後迅速突破百萬冊，2019年由木村拓哉與長澤雅美主演的改編電影更引爆話題。在社群討論與書籍心得分享中，許多讀者特別提到了閱讀時的畫面感與巧妙佈局，留言表示：「看這本的時候其實腦中還蠻有畫面的」、「前面覺得普通，但到最後才發現原來作者已經把一些暗示藏在前面」、「以閱讀樂趣來說相當足夠的，重現讓人覺得有夠機車的東野式結局」。

No.6 《真夏方程式》

聲量：7,029筆

作為「神探伽利略」系列的第六部作品（第三部長篇），《真夏方程式》呈現出與該系列過往冷酷理性截然不同的溫暖質感。故事講述天才物理學家湯川學因出席海底開發說明會，來到景色優美卻逐漸沒落的濱海小鎮「玻璃浦」，下榻於破舊民宿「綠岩莊」，並結識了討厭理科的小學生恭平。然而，同住民宿的旅客隨後被發現死於堤防下，死因竟是一氧化碳中毒，死者身份更是一名退休刑警，讓這場意外與16年前的懸案產生交集。一向對小孩敬而遠之的湯川，不僅破天荒帶著恭平進行寶特瓶火箭與玻璃球的夏日科學實驗，更破例主動介入調查，只不過這次他解開謎題不為將誰繩之以法，而是為了防止某個無辜的人生因秘密而被扭曲。

故事將環境保護、家庭羈絆與沉重的守護之愛交織得十分深沉，由福山雅治主演的影視改編作品，2023年在台灣重映時再度掀起討論。在社群上，許多讀者深受故事中豐富的情感與心境描寫所打動，留言分享：「這回的案件被深深的愛包裹著，希望肇事者們能夠不辜負這些愛與期許，好好珍惜人生」、「建議先讀過《嫌疑犯X的獻身》，比較能體會主角湯川的心路轉折」、「節奏很緊湊，比起該系列的其他作品，心理描寫更豐富」、「在多個時空跳躍卻不讓讀者產生混亂感，可以說處理得十分巧妙」。

No.5 《祈念之樹》

聲量：8,927筆

繼《解憂雜貨店》之後，東野圭吾再次暫時放下招牌的殺人推理，轉而描繪人心羈絆與靈魂救贖。《祈念之樹》講述因闖空門面臨入獄的邊緣青年直井玲斗，在神秘姨媽柳澤千舟保釋下，前往月鄉神社擔任「樟樹守護人」。這棵巨木擁有神秘力量，能讓人將無法用言語說出口的思念與秘密進行「寄念」，並由至親前來「受念」接收。玲斗在引導形形色色參拜者的過程中，一邊解開關於祈念機關與親情隱瞞的日常微謎團，一邊深入探討高齡失智與記憶流逝等現代課題，從原本對未來絕望的叛逆青年，逐漸蜕變為懂得傾聽與承擔的溫暖存在。

這部溫馨奇幻作品在2026年迎來重大里程碑，正式被改編為同名動畫電影，創下東野圭吾小說首次躍上大銀幕改編為動畫的紀錄，引爆跨世代的討論熱潮。許多被故事深深打動的讀者紛紛分享讀後感：「意念的傳遞是小說中很重要的要素，如果你也相信念想成真，或者對於靈性話題有興趣，書中易讀中卻有層次的故事讀來肯定特別有感」、「如果你曾經有過失去親人或摯友的經驗，讀完這本書會讓你有更深的思考，我是哭著把結局看完的」、「不知道為什麼就是沒辦法輕易闔起書本，大概這就是東野圭吾的魔力吧」。

No.4 《白夜行》

聲量：13,959筆

與《嫌疑犯X的獻身》並稱為「東野雙璧」，《白夜行》無疑是東野圭吾寫作生涯中藝術成就最高、也最令人震撼的黑暗極致之作。故事始於1973年大阪廢棄大樓內的一樁當鋪老闆命案，被害者的兒子桐原亮司與嫌疑犯的女兒西本雪穗，因這場慘劇被徹底改變了命運。在長達19年的歲月裡，雪穗優雅高貴地邁向上流社會，亮司則隱身於地下產業的陰暗角落。東野圭吾展現出極致的敘事功力，全書近五十萬字卻讓男女主角從未有一場正面對戲，僅透過周遭人的視角與時代變遷，描繪出兩人如「槍與子彈」般密不可分的靈魂共生關係：為了讓彼此在沒有太陽的白夜裡前行，他們在暗夜中用血腥與罪惡鋪路，交織出一段震撼人心的悲劇史詩。

這部橫掃「週刊文春推理小說Best 10」第一名並入圍直木獎的傳奇名作，後續改編為由山田孝之與綾瀨遙主演的經典日劇，以及堀北真希主演的電影版，成了無數人心中的影視里程碑。這部作品至今在各大閱讀論壇上依然擁有極高討論度，讀者深受其後勁衝擊，留下許多深沉的共鳴：「東野圭吾以其精湛的敘事功力，編織出一張長達十九年的犯罪網絡」、「讓我特別印象深刻的是，隨著故事的推進，雪穗和亮司的真實面貌逐漸浮現，讀著讀著就陷入同情、譴責以及心疼多種情緒之間反覆拉扯」、「很推薦此書，是看完後仍存有很深餘韻的作品」、「《白夜行》不是單純的推理，而是人性的探問」。

No.3 《迷宮裡的魔術師》

聲量：14,227筆

作為東野圭吾寫給「大疫年代」的突破之作，《迷宮裡的魔術師》開創了繼湯川學、加賀恭一郎後全新且玩世不恭的「黑色魔術師」神尾武史系列。故事背景設定在疫情蔓延、世界完全變樣的時期，在東京工作的神尾真世突然接獲父親神尾英一在老家小鎮慘遭殺害的噩耗。此時，真世多年未聯絡的叔叔，也就是天才魔術師神尾武史突然現身。為了揪出殺害哥哥的兇手，毒舌且不按牌理出牌的武史與真世聯手，將懷疑目標鎖定在案發前後舉辦的同學會上。武史不靠傳統鑑識，而是利用魔術的盲點理論與心理戰主動創造「舞台」，在疫情下觀光小鎮沒落與生計困境的時代背景中，逼使各懷秘密的嫌疑犯自動露出破綻。

這部作品在2025年被正式改編為真人版電影，由福山雅治飾演神尾武史、有村架純飾演神尾真世，華麗的魔術場面與叔姪搭檔的火花讓本作聲勢大漲，成功擠進前三名。讀者對於魔術元素的加入與鮮明的人物設定給予極高的閱讀評價：「第一眼看見這本書時，立刻被『魔術師』三個字吸引。果然文如其名，書中的魔術師頻頻利用高超技巧抗衡警方，不論是心理戰或話術邏輯，都讓人心服口服無法招架」、「加入魔術元素頗具有娛樂性，氣氛營造得也不錯」、「魔術師叔叔的角色很吸引，個性古怪但很可靠」、「以2020年全球大事當作背景，許多的嘆息與無奈更顯得身歷其境」。

No.2 《嫌疑犯X的獻身》

聲量：21,046筆

「究竟是設計一個別人解不開的題目比較難，還是解開那個題目比較難？」作為東野圭吾寫作生涯中無可撼動的巔峰神作，《嫌疑犯X的獻身》不僅一舉斬獲第134屆直木獎與本格推理大獎，更歷史性地橫掃日本三大推理榜單年度冠軍。故事講述單親媽媽花岡靖子與女兒失手勒死糾纏不休的前夫，住在隔壁、性格孤僻的高中數學天才石神哲哉發現後，決定伸出援手並親自設計了一套完美的不在場證明。當警方因毫無破綻的證詞而陷入膠著時，刑警尋求物理學家湯川學的協助，意外牽線了這場「天才物理學家」與「天才數學家」的頂尖對決。東野圭吾將冰冷的數理邏輯與炙熱的人性孤獨完美揉合，結局揭曉時那份極致且沉重的奉獻之愛，更帶來了核彈級的情感震撼。

由福山雅治與堤真一主演的同名改編電影成功創下近50億日圓票房，堤真一將石神的孤寂與最後的崩潰哭喊演繹得極具渲染力，成為無數影迷心中的神級改編。這部被公認為最難以超越的經典，在各大社群上始終高居討論度榜首，讀者紛紛直呼：「沒有一本書可以讓我從第一頁到最後一頁都懸著一顆心，無比震撼之作」、「劇情安排得超細心，看似不是重點的句子，到最後都和真相互相串聯著」、「讀者一開始就知道誰是兇手，但數學天才如何製造線索誤導警方呢？很精彩的一本書」、「完全可以理解為何這部是東野圭吾的代表作之一，很適合想入門的人入手」。

No.1 《解憂雜貨店》

聲量：21,706筆

如果有一個地方，能穿越三十年的歲月寄遞思念，並為你所有迷惘的人生找到出口，那會是怎樣的救贖？作為東野圭吾職涯中最溫暖、全球銷量破千萬冊的奇蹟之作，《解憂雜貨店》成功拉近了非推理迷與懸疑小說的距離。故事講述三個四處逃竄的年輕小偷深夜闖入廢棄的「浪矢雜貨店」，卻意外收到一封從鐵捲門投遞口掉落、來自30年前的煩惱諮詢信。這座處於時空交錯結界中的雜貨店，曾以老主人浪矢雄治認真回覆所有人生困惑而聞名。三個對社會充滿敵意的年輕人開始提筆回覆過去那些迷惘的靈魂，在穿越時空的信件往返中，發現寫信者的命運竟與自己有著奇妙的牽絆，更在溫柔的互動中獲得了救贖。

獲得中央公論文藝賞肯定，並多次被改編為同名電影與舞台劇的《解憂雜貨店》，連續多年高踞各大書店暢銷榜，打破了傳統推理小說的門檻，成為大眾讀者走進東野圭吾文學世界的第一本書。在社群討論中，讀者對這部沒有謀殺案卻伏筆連連的奇幻作品給予極高好評：「淡淡暖暖的感動人心，是本值得一讀再讀的好書」、「人物劇情環環相扣，伏筆很多，最後的回收也很漂亮」、「最喜歡魚店的藝術家那篇故事，看完的時候差點沒忍住眼淚」、「每段文字都值得細細咀嚼，好喜歡這本書」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年7月28日至2026年7月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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