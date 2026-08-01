義大利那不勒斯火山區發生規模4.7地震 暫無重大災情

美國總統川普七月卅日在自創社媒真實社群發文宣布，「和平理事會」（BoP）已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議，這是加薩邁向持久和平與安全的重大一步。截至台灣時間七月卅一日晚間，以色列總理內唐亞胡仍在公開場合保持沉默，未對此置評。

2026-08-01 00:00