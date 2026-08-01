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義大利那不勒斯火山區發生規模4.7地震 暫無重大災情

中央社／ 羅馬31日綜合外電報導

義大利南部那不勒斯（Naples）附近一處火山地區今天發生規模4.7地震，但當局表示，目前尚未接獲任何緊急救援請求。

法新社報導，根據義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV），震央位置在那不勒斯附近的坎皮佛萊格瑞（Campi Flegrei）地區。

這個地區有歐洲最大的火山口，也是地震活動頻繁區域。

INGV表示，地震發生於當地時間晚間7時46分（台灣時間今天凌晨1時46分），震源深度約3公里。

消防單位表示，有接獲民眾通報電梯受困及少量灰泥剝落等情況，但目前尚未接獲需要緊急救援案件。

義大利 地震 電梯

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