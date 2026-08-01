中國巨型使館建案獲英國法院放行 遇上訴暫無法動工

英國高等法院今天駁回居民和維權組織的司法覆核申請，放行中國在倫敦的巨型大使館建案。不過，建地周邊居民已決定上訴，中方暫時仍無法動工。中國新使館建案遭質疑對英國形成國家安全風險，且有損居民的安全與經濟權益。

支持居民司法訴訟行動的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）回應中央社提問表示，居民組織和IPAC須在21天法定期限內提出上訴；一旦申請獲准，上訴法院將訂定開庭日期。上訴法院位階高於高等法院。

裴倫德強調，中方目前仍無法施工；一旦居民組織和IPAC的上訴申請獲准，在法院程序結束前，中方的使館建案將持續停滯。

停滯可能延續超過6個月。裴倫德指出，參考往例，上訴法院的開庭日期很有可能「不會」訂在未來6個月內。

英國政府今年1月核准中國在倫敦皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court）興建巨型使館，隨後時任首相施凱爾（Keir Starmer）赴北京和上海訪問，成為繼2018年之後首位訪中的現任英國首相。

中國巨型使館建案的選址、規模和空間規劃，遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地，包括預定地鄰近倫敦關鍵地下電纜和電信設施，以及設計圖顯示使館有大量用途不明的房間。

此外，使館外牆緊鄰周邊民宅，引發居民擔憂防火、防爆和人身安全。

歷次土地產權移轉也意味周邊100餘戶居民的地主如今是中國政府。身為地主，中國政府有權規範居民如何使用土地和地上物，也有權自由運用緊鄰居民住宅的土地。

英國政府1月宣布核准中國使館建案後，皇家鑄幣廠舊址居民協會（RMCRA）在IPAC支持下，誓言持續抗爭，並著手發動司法覆核（Judicial Review）程序，試圖推翻英國政府裁決。

為支應程序牽涉的大筆費用，RMCRA發起群眾募資，短時間內募得超過22萬英鎊（逾新台幣950萬元）。

司法覆核與聽審期間，RMCRA和IPAC提出的主要論點包括，政府未充分考量中方是否已完備資訊揭露（包含與安全風險有關的資訊）、建案涉及人權爭議，以及中方是否有能力確實履行英國政府對建案提出的要求並遵守規範，而英方將如何有效約束中方。

考量使館用地的外交地位，實務上，英國官方對中方的約束力有限。

高等法院今天作出判決，駁回RMCRA和IPAC的主張後，RMCRA代表奈格特（Mark Nygate）、裴倫德、國會議員暨IPAC在英國的共同主席之一史密斯（Iain Duncan Smith）、律師珈瑪（Ricardo PauloGama），以及國際「香港自由委員會」基金會（CFHK）公共事務經理、流亡港人張晞晴（ChloeCheung）在英國國會大廈周邊共同召開記者會。

IPAC串聯全球45個國家與跨國區域議會，目前總計超過320名議員加入，以對北京立場強硬著稱。

裴倫德在記者會宣布，RMCRA已指示律師事務所提出上訴，戰鬥將持續。對今天法院判決感到失望的人，有必要謹記，正是眾人匯聚力量支持司法覆核、曾有4000多位民眾熱心捐款，居民組織才得以擋下中國使館動工，長達192天。

奈格特說，儘管對法院判決深感失望，居民將奮戰到底。他形容，居民被迫同時與兩個巨人搏鬥，也就是中國政府，以及似乎認為在所謂的對外關係利益考量下，居民權益可被犧牲的英國政府。

因為遭遇政治迫害而流亡英國、遭港府懸賞通緝的張晞晴指出，中國巨型使館建案的問題本質不在建物本身，而是「身處英國，人們是否能感到安全」。她來到英國，尋求的是安全，絕不希望未來得在提心吊膽之中度過餘生。

史密斯會後接受中央社採訪。僅管隸屬目前在野的保守黨，史密斯強調，在他看來，不分黨派的英國歷任政府大多對北京「軟弱」，容許英國在經貿、能源等領域對中國產生過度依賴。

至於中方主張駐英大使館現址已不敷使用、規模太小。史密斯說，中國大可另擇地點興建使館，而不是占用英國歷史地標，更不用提使館預定地鄰近連通倫敦金融城（City of London）和新興金融重鎮金絲雀碼頭（Canary Wharf）的重要電纜。

此外，史密斯提到部分地下電纜研判也通往英國國防和情報設施，儘管官方恐怕永遠不會證實。為「緩解」國安風險，英國政府已規劃移除相關電纜，但工程及各項衍生支出將由英國國庫、也就是英國納稅人埋單。

值得一提的是，英國政府決定移除電纜，這相當於承認中國巨型使館預定地對英國構成國安風險。然而，在司法覆核過程中，居民發現，當時依職責審核建案申請的英國政府大臣級官員，在作成最終決定、為中國巨型使館開綠燈前，「不知道」電纜將被移除。

英國政府1月宣布核可使館建案當天，英國兩個情報機關「軍情五處」（MI5）和政府通訊總部（GCHQ）的各自首長，罕見以「公開信」形式聯名致函外交和內政大臣。

信函提到，期待「徹底消除」中國或其他國家駐英使館隱含的安全風險，是「不切實際」，但情報機關將與各部會通力合作，就中國使館建案研擬「專業、適當」的安全風險緩解措施，包含與電纜有關的部分。

信函指出，英國既需堅決捍衛免受中國安全威脅之害，也有必要把握「明顯有助英國利益的機會」。英國情報機關在安全防衛領域具明確角色，而這有助政府就「把握（有助英國利益的）機會」作成決策。根據信函，相關決策往往「錯綜複雜」。

至於外界質疑中國使館設計圖有多個「秘密房間」，一名首相府發言人當時告訴媒體，「機密設施」屬外交館處常態配置。新使館將整合中方在倫敦的既有7個使館辦公處所，這有利英方施行安全管控。

一旦落成，中國駐英新使館預計將是歐洲全境規模最大的外國使館之一。

為支應訴訟費用，RMCRA再度啟動募資。