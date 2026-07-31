阿爾卑斯長號響徹全國 為瑞士國慶活動吹起序幕

瑞士聯邦8月1日將迎來735週年國慶，各地舉辦慶典活動都會出現瑞士獨有的樂器「阿爾卑斯長號」，沉靜悠揚的樂聲響徹雲霄，是瑞士本土文化的重要標誌。

阿爾卑斯長號（Alphorn）長達3至4公尺，是瑞士獨有的山間樂器，以木頭雕製而成。曲調時而悠揚、時而輕快，展現濃厚的在地風情。

阿爾卑斯長號、約德爾山歌唱腔（Jodeln）與舞國旗並列為瑞士代表性的傳統文化。國慶將至，瑞士各地在長號聲中展現濃濃的民俗風情。

每逢夏季，特別是8月1日國慶日，各地慶典都少不了阿爾卑斯長號演出，展現流傳數百年的山區文化，也反映瑞士人至今仍珍視與農業、季節及傳統節慶相連的民俗。

蘇黎世阿爾卑斯長號協會（AlphornbläservereinigungZürich-Stadt）主席比歇爾（Alfons Büchel）接受中央社採訪時表示，阿爾卑斯長號是一種融入自然的樂器，相較於其他樂器也較容易學習。在有限的音域中，仍創造出許多不同的曲式和樂曲，可以形成三部或四部合聲的效果，特別令他著迷。練習方式也很簡單，最棒的部分是在樂團裡合奏。

比歇爾分享自身經驗表示，他從60歲開始學習阿爾卑斯長號，之前沒有學過任何樂器，因此起步較慢。至今已吹奏7年，在樂團參與合奏，是他最鍾愛的樂器。

該協會指揮黎馬赫（Hugo Limacher）分享，吹奏阿爾卑斯長號可以帶來很多樂趣，是一種非常優美的樂器，有沉靜的樂音，也有宏大的樂音。在瑞士，人們也為阿爾卑斯長號創作出許多美麗的樂章。

樂團其他成員表示，阿爾卑斯長號體型修長，一般由三截或四截組裝而成，通常採訂製方式，依照個人需求製作，身材較嬌小的樂手也可訂製更多截數的號角。一把以瑞士原木製作的長號售價約3500瑞郎（約新台幣14萬元）起跳，瑞士本地有數家工坊製作，但訂單往往需要排隊等候。

蘇黎世阿爾卑斯長號協會目前有13名成員。國慶日當天行程全滿，尤其蘇黎世各地國慶開幕儀式都需要最具代表性的阿爾卑斯長號演出。由於邀約眾多，團員當天必須分組，從早到晚奔赴不同地點參與慶典演出。

記者走訪蘇黎世阿爾卑斯長號協會於蘇黎世湖畔的公開演出，現場有許多當地民眾與國際遊客駐足欣賞，湖畔美景與悠揚樂音令人們紛紛拿起手機拍照錄影。

持續推廣阿爾卑斯長號與土地連結的重要性，已成為瑞士保護本土傳統的成功案例。