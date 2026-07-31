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越南學子獲台灣獎學金築夢 盼成兩國交流推手

中央社／ 河內31日專電

越南經濟文化辦事處今天向48名學子頒發教育部獎學金，鼓勵優秀青年赴台研讀。獲獎學生告訴中央社，對台灣自由氛圍、現代化與教育發展印象深刻，盼留學歸國後能成為台越合作推手。

駐越南台北經濟文化辦事處31日舉辦「台灣獎學金」及「教育部華語文獎學金」頒獎典禮，有來自越南順化省（Hue）以北及寮國地區受獎生參加。

教育部為鼓勵越南優秀青年學生到台灣各大學攻讀學位，學習各學術領域專業知識技能，畢業後為雙邊社會經濟發展與文教交流作出貢獻，設置台灣獎學金及華語文獎學金。今年這兩項獎學金申請者踴躍，尤以攻讀學位的台灣獎學金更受歡迎。

今年台灣獎學金共37位學子獲獎，每人享有每學期學雜費上限新台幣4萬元及生活補助費每月新台幣1萬5000元至2萬元，期限2年至4年不等。華語文獎學金計11人受獎，其中1名來自寮國，學習期程3個月至12個月不等，每人每月可獲獎學金新台幣2萬8000元。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟透過祝賀影片，歡迎受獎生即將啟程赴台。駐越南代表劉世忠致詞時也期勉受獎生在台期間專注課業學習，利用課餘時間體驗台灣的文化風俗，畢業後返回越南求職將具優勢並能貢獻所學，協助讓更多越南人民認識台灣。

將赴台攻讀觀光管理博士班的武玉長山（Vo NgocTruong Son）接受中央社電訪時表示，身為大學的講師與研究員，「作為學術橋梁並推動台灣與越南間的連結是我首要目標」，包括推動台越聯合研究專案與學生交流計畫。

武玉長山指出，台灣在安全性、友善程度及提供國際學生的教育品質上都名列前茅。此外，台灣也是全球著名的旅遊勝地，吸引大量國際遊客，「台灣旅遊產業的發展對於像我這樣的旅遊研究者來說，具極高吸引力。所以，台灣是我博士旅程的唯一選擇」。

台灣教育部2025年全面深化推動「大專校院國際生留台就業輔導專業化計畫」，大幅增加越南學生赴台深造誘因。據統計，2025年逾5萬名越南學生在台就讀，較前一年近4萬名增加1萬多人，蟬聯台灣大專校院境外生第一大來源國，顯示台灣高等教育辦學品質持續受到越南學生的肯定及嚮往，踴躍選擇留學台灣。

大學畢業後即在世界四大會計事務所越南公司工作的阮氏懷（Nguyen Thi Hoai）主要協助在越南的台灣企業解決挑戰，因此，她碩士將專攻財經，以持續協助在越台企經營，達到雙贏。她表示，教育部獎學金除讓她感到幸福，也給予她更多責任感。

阮氏懷對台印象來自於公司的台籍主管，她用華語說：「他就是我的台灣活字典，給我最大的印象是，他活得很自由，他跟我說『因為台灣自由，所以我才這麼自由』。我也追求自由，所以我真的很想去台灣看看，是什麼樣的國家，才能培養出這樣這樣好、這樣體貼，又特別懂世界的人。」

獲華語文獎學金的如氏紅蓮（Nhu Thi Hong Lien）也說一口流利華語，她告訴記者，從小就聽家人提起台灣，姊姊也曾在台灣工作，讓她對台灣十分好奇。進大學後，聽到別人留學台灣的故事，更加深她想到台灣的念頭。

「我非常喜歡台灣，在我的印象中，台灣是一個非常現代的國家。教育非常好，擁有豐富文化，包括我最愛的珍珠奶茶」，如氏紅蓮笑道。

頒獎會場布置了三太子神偶，展現台灣文化意象。典禮結束後每位獲獎生還能領取一份台式小吃，包括珍珠奶茶、台式三明治及雞排等，品嘗台灣美食。

典禮也安排簽證申請、購買機票、在台居留、生活注意事項及受領獎學金等相關規定解說，讓受獎生預做準備以安心赴台就學。

越南 獎學金 兩國

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