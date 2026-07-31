大馬機師涉運25公斤搖頭丸到印尼 馬航聲明配合調查

美國密西根州（Michigan）日前發生8死倫常命案，死者包括2名中國裔女孩！案中39歲女死者早前帶同從中國收養的11歲雙胞胎女兒，一同前往上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿著漢服的溫馨照片，豈料返美國後僅8天，該名美國媽媽、2名中國養女、另外4名5至15歲孩子，以及47歲男屋主和數隻貓狗全死在發生大火的屋內。當地警方調查後，初步相信是身為美國心臟協會高管的男屋主，疑槍殺妻子及6名孩子後，在屋內多處縱火後吞槍自盡，警方正循謀殺及自殺案方向調查案件內情。

2026-07-31 09:06