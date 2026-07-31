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大馬機師涉運25公斤搖頭丸到印尼 馬航聲明配合調查

中央社／ 吉隆坡31日專電
馬來西亞警方今天證實，一名馬來西亞籍機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命，從吉隆坡飛抵印尼蘇卡諾-哈達國際機場後遭查獲逮捕，將依法接受印尼法律制裁。 示意圖／AI生成
馬來西亞警方今天證實，一名馬來西亞籍機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命，從吉隆坡飛抵印尼蘇卡諾-哈達國際機場後遭查獲逮捕，將依法接受印尼法律制裁。 示意圖／AI生成

馬來西亞警方今天證實，一名馬來西亞籍機師涉嫌攜帶約25公斤搖頭丸及少量安非他命，從吉隆坡飛抵印尼蘇卡諾-哈達國際機場後遭查獲逮捕，將依法接受印尼法律制裁。馬來西亞航空公司表示，全力配合調查。

星報（The Star）、 新海峽時報（New StraitsTimes）等媒體報導，武吉阿曼（Bukit Aman）毒品犯罪調查部總監胡笙（Hussein）表示，這名犯罪嫌疑人是在印尼被逮捕，也會接受印尼法律的制裁。

這名機師是在印尼海關對機組人員行李檢查時，透過X光檢測發現有可疑影像，進一步搜查後，在行李內共查獲14包毒品，包括7萬多顆搖頭丸，重約25公斤，另有少量安非他命。

印尼警方檢驗結果顯示，犯罪嫌疑人對安非他命、搖頭丸及古柯鹼均呈陽性反應。

報導指出，初步調查顯示，犯罪嫌疑人並非首次參與毒品走私，曾3度替販毒集團運送毒品，包括曾將安非他命運往沙巴州，也曾將安非他命走私到雅加達。

印尼機場海關辦公室雖未透露這名機師任職的航空公司，但航班編號顯示，這架飛機為馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）航班。

馬航今天發表聲明指出，已啓動內部調查，對任何形式的不當行為採取零容忍態度，也會配合有關部門調查。

馬航指出，全案目前由印尼執法單位調查，無法進一步評論案件內容。

印尼警方表示，正追查背後跨國販毒集團，調查是否涉及馬來西亞與印尼兩地的運毒網絡。

馬來西亞對毒品犯罪也採取嚴厲執法措施。根據1952年「危險毒品法令」，販運毒品可處死刑或無期徒刑；持有冰毒、安非他命、大麻等毒品，也可能依犯罪情節面臨重刑。

大馬警方近年來曾破獲多起跨國販毒案。根據警方調查，販毒集團多半利用大馬作為毒品中繼站製毒，再透過管道運往第三國家銷售。

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