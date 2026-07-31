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高市核心幕僚傳桃色醜聞 大阪世博出差「邀外遇對象過夜」遭訓誡

中央社／ 東京31日綜合外電報導
茂木正是日相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官。 歐新社
茂木正是日相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官。 歐新社

日本內閣官房長官前秘書官茂木正曾在出公差期間，邀外遇對象到下榻旅館過夜。他引發爭議後已被調回原本任職的經濟產業省（類似經濟部），接著在今天受到訓誡處分。

日本週刊「文藝春秋」電子版報導，茂木正是日相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官。他在高市擔任首相之後，罕見被拔擢為內閣官房長官木原稔的秘書官。

而「文藝春秋」上月披露，茂木正就任官房長官秘書官之前，在經產省任職期間的2025年5月到9月，花公帑出差期間曾邀請外遇對象到下榻處一起過夜。當時，他正好在負責2025世界博覽會（大阪關西世博）業務。

日本放送協會（NHK）報導，消息曝光後，也使日本政府經濟產業省啟動調查。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議結束後的記者會宣布，已經調查完相關情況，並說道「公務均依規定適當執行，住宿費也在規定範圍內支付；至於違反保密義務等事項，也未確認有立即構成違法的事實。」

關於茂木正在出差期間邀請外遇對象到旅館過夜，且在執勤期間與其聯絡，赤澤今天直言，「以結果而言，他一連串的行動可能損及公務員的信用，不得不說不適當」。他也表示，今天已經向茂木正祭出訓誡處分。

茂木正先前已經被調職，目前在經產省的大臣官房任職。他接獲訓誡處分後回應，「嚴正看待處分，並深刻反省」。

外遇 木原稔 首相 日本 高市早苗 內閣

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