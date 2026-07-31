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泰國公務體系支出占預算4分之3 學者促改革提升競爭力

中央社／ 曼谷31日專電

泰國年度預算案引發外界對公務體系改革的討論。泰媒分析，2027年度總預算達3.79兆泰銖，其中約3/4用於公務體系，包括約8500億泰銖薪資、約3900億泰銖退休金及近1000億泰銖醫療福利。專家指出，龐大的官僚體系已影響國家競爭力。

泰國公共電視台（Thai PBS World）今天報導，泰國目前公部門約有300萬名人員，其中175萬人為正式公務員，其餘為聘用人員。政府已承諾將裁減約1/3的公務員職缺，以降低財政負擔。

泰國政府多年來都曾提出精簡官僚體系，但始終未能有效推動改革，政府機關及人力規模依舊龐大，不同部門職掌重疊也導致問題更為嚴重。

報導引述教育專家頌蓬（Sompong Jitradub）指出，教育部是典型例子，政府教育預算至少7成用於人事支出，幾乎沒有剩餘資金用於改善學校設施、提升教育公平性，以及推動創新和教師發展。此外，泰國學生人數因出生率下降而減少，但教育部行政人員卻沒有同步縮減。

泰國副總理巴功（Pakorn Nilprapunt）表示，政府將推動公務體系改革，並提出多項措施，包括自願提前退休方案、整併職掌重疊或功能不符需求的政府機構，以及推動數位化、資料庫整合與AI應用，提高行政效率並減少人力需求。不過，他未提出改革時程，僅表示將循序漸進，以降低對公務員的衝擊。

頌蓬指出，改革需要強烈意志，但歷屆政府往往避免與既有的官僚體系發生衝突，因此對短期內出現重大改革成果並不樂觀。他預料，「本屆政府將繼續拖延亟需的改革」。

泰國發展研究院（TDRI）研究員諾納瑞特（NonaritBisonyabut）建議，政府應先檢討自身職能，聚焦核心任務，並將部分工作下放地方政府或交由民間承擔，而非僅透過優退方案縮減人力。

他警告，優秀公務員往往最先接受優退，若政府職掌未同步縮減，最後仍可能改以聘用人員填補人力缺口。

法政大學政治學院學者瓦桑（Wasan Luangprapat）則呼籲政府，不要對公務體制改革採取一刀切的做法。各機關人力需求不同，不應在所有部門實施同一政策。例如，公立醫院醫護人力不足，就不適合推動提前退休。

他也主張，重新劃分中央、地方及地方行政機關權責，以消除職掌重疊並提升行政效率。

泰國 預算 公務員

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