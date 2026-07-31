雅加達停止未處理垃圾露天掩埋 擴大分類回收

面對長期垃圾處理壓力，印尼首都雅加達省政府宣布，明天起停止在班達爾歌邦（Bantargebang）垃圾場採用未經處理的露天掩埋方式，並透過垃圾分類、回收等措施減少掩埋量。

班達爾歌邦垃圾處理場位於西爪哇省勿加西（Bekasi）境內，由雅加達省政府管理，是印尼最大垃圾處理場，長期接收首都大部分垃圾。印尼「羅盤報」（Kompas）今天報導，雅加達環境局長杜迪（Dudi Gardesi Asikin）表示，首都目前每日產生約9050噸垃圾，其中經處理垃圾僅約7%。

根據雅加達環境局2026年第2季資料，這些垃圾中約72.56%仍採露天掩埋方式處理，另有19.85%屬未收集垃圾，包括進入非法垃圾場、流入河川或遭民眾焚燒。

杜迪表示，依垃圾管理路線圖，雅加達省政府目標在2027年將透過處理設施處理的垃圾比例提高至45.65%，2028年逐步停止露天掩埋，屆時送往班達爾歌邦的將主要是無法再處理的剩餘垃圾；雅加達環境局將加強垃圾源頭分類、改善清運方式，並提升現有垃圾處理設施使用率，以減少送往最終處理場的垃圾。

雅加達省政府透過新聞稿表示，目前雅加達共有29座垃圾減量、再利用及回收處理站（TPS3R），但整體使用率僅約21%。省長阿農（Pramono Anung）說，省政府將提升現有垃圾處理站運作效率，並透過民間合作及導入小型垃圾衍生燃料（Refuse Derived Fuel）技術增加處理量。

阿農表示，省政府已在鄰近雅加達的唐格朗（Tangerang）Ciangir地區取得40公頃土地，規劃處理有機垃圾，並配合垃圾發電及衍生燃料設施，分散班達爾歌邦的垃圾量。

他補充說，省政府也將加強查緝非法傾倒垃圾行為，若垃圾運輸業者違法棄置商業垃圾，將依法追究責任。