芬蘭首見野豬感染非洲豬瘟 劃定感染區防疫情擴散

芬蘭首度在野豬身上驗出非洲豬瘟病毒，芬蘭食品局立刻宣布劃定大範圍感染區，嚴防疫情向外擴散。然而，事件已嚴重衝擊本地肉品產業，銷往亞洲的豬肉出口恐將全面中斷。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，一名居民在東南部屈門拉克索區（Kymenlaakso）維羅拉赫蒂（Virolahti）的瓦利馬（Vaalimaa）地區，發現3隻小野豬屍體，隨即送交芬蘭食品局進行化驗。

芬蘭食品局（Ruokavirasto）30日發布公告證實，經實驗室檢驗確診感染非洲豬瘟（African Swine fever,ASF），為芬蘭境內首例。

芬蘭食品局同時下達行政命令，將維羅拉赫蒂、米耶希凱萊（Miehikkälä）全境，以及拉彭蘭塔（Lappeenranta）南部劃為感染區，區內全面禁止狩獵，以免野豬受驚逃竄、擴散病毒。

根據報導，非洲豬瘟疫情突襲芬蘭，嚴重衝擊當地肉品產業，銷往亞洲的豬肉出口恐將面臨全面中斷。儘管目前疫情僅限於野豬，尚未波及境內養豬場，但芬蘭每年豬肉產量約達16萬公噸，其中近3萬公噸仰賴外銷，且銷往歐盟以外地區的產值高達7400萬歐元（約新台幣27.6億元）。

報導指出，考量到亞洲各國對非洲豬瘟的邊境檢疫極為嚴格，這將連帶導致芬蘭一般家豬肉品的出口作業面臨停擺。

芬蘭食品局主管基維魯蘇（Sirpa Kiviruusu）坦言，這對肉品業者無疑是沉重打擊。面對出口全面中斷的困境，芬蘭官方必須與非歐盟的貿易夥伴重新展開談判，以確保未來出口的肉品絕對來自健康豬隻。

阿特里亞（Atria）肉品公司主管哈維亞爾（MarkkuHirvijärvi）表示，亞洲國家把關非常嚴格，就算只有野豬感染，一般家豬的銷售通道也會被切斷，受影響的出口貨櫃恐達數百個。他說，芬蘭豬場衛生規格極高，不認為疫情會蔓延至家豬族群。

基維魯蘇強調，芬蘭國產豬肉仍可安心食用。芬蘭豬隻企業協會（Suomen Sikayrittäjät ry）執行長伯格（Ari Berg）分析，此次劃設的感染區幾乎沒有大型養豬場，是不幸中的大幸；但隱憂在於，受管制區域正是芬蘭野豬密度最高的地帶。

為鞏固防線，芬蘭食品局在規範中明定，區內養豬場必須全面提升防護等級，除了加強門禁與消毒設施，也要清除周邊可能吸引野豬靠近的物品，嚴防家豬與野生動物有任何接觸。

非洲豬瘟目前既無疫苗，也無治療方式，豬隻一旦染病難逃一死，但不會傳染給人類。芬蘭食品局已將樣本送往西班牙的歐盟參考實驗室（EURL）複驗。