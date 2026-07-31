大馬森美蘭州議員選舉倒數 短影音成拚聲量利器

馬來西亞森美蘭州州議員選舉明天投票，朝野候選人把握最後衝刺機會，不僅挨家挨戶拜票、深入市場與小吃攤爭取支持，也積極經營社群平台，透過拍攝短影音、直播拜票行程等方式，同步展開傳統陸戰與數位空戰。

中央社記者選戰前夕走訪森美蘭州（NegeriSembilan）拉杭（Rahang）、沉香（Temiang）及羅白（Lobak）等多個選區觀察，候選人一早穿梭市集與小吃攤位，向選民說明政見，競選團隊並將拍攝畫面剪輯成短影音，上傳Facebook、Instagram及TikTok等社群平台，讓網路宣傳與實體拜票同步進行。

隨著社群媒體逐漸成為選戰重要戰場，短影音與直播是各政黨競選團隊的重要宣傳工具。社會主義黨（PSM）文宣主任張玉珊（Chong Yee Shan）接受中央社採訪表示，州議員選舉期間，各政黨幾乎全天候透過TikTok直播及短影音發布競選內容，無論政治人物、支持者或競選團隊，都積極投入網路宣傳，希望持續維持社群媒體曝光度。

她指出，馬來西亞是多元種族國家，社群媒體平台上的選戰內容往往圍繞種族與宗教議題，不少政治人物也透過直播爭取特定族群支持。

張玉珊認為，相較於討論政策的直播內容，涉及種族與宗教議題的短影音與直播通常更容易吸引觀看流量，也反映種族與宗教議題在馬來西亞選舉期間仍具有高度影響力。

馬來西亞最遲須於2028年2月前舉行第16屆國會大選。森美蘭州選舉是繼柔佛州之後，今年第2場州議員選舉，也被視為檢驗首相安華（Anwar Ibrahim）領導團結政府執政表現的重要指標之一。

在11日落幕的柔佛州（Johor）州議員選舉中，國民陣線（Barisan Nasional）拿下56席中的48席，希望聯盟（Pakatan Harapan）僅獲8席，因此森美蘭州選舉能否延續柔佛州政治效應，也備受關注。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for OpinionResearch）資深研究員里扎爾（Rizal Hamdan）在「當今大馬」（Malaysiakini）投書分析，森美蘭州選舉雖無法直接左右團結政府命運，卻是觀察是否持續獲得民意支持的重要指標，也是希盟與國陣合作執政以來的大型民意檢驗。

他認為，州議員選舉雖屬地方層級選舉，長期卻具有全國政治風向球意義，不僅反映地方民意，也牽動外界對下屆國會大選走勢的觀察。

森美蘭州這次要選出36席州議員。隸屬希望聯盟的人民公正黨（PKR）、民主行動黨（DAP）及國家誠信黨（Amanah）維持合作，分別競逐16席、11席及9席，合計角逐全部36席。

同屬團結政府成員的國民陣線則推出25名候選人，其中巫統（UMNO）競逐16席、馬來西亞華人公會（MCA）7席、馬來西亞印度國民大會黨（MIC）2席。另外，國民聯盟（Perikatan Nasional）則推出11名候選人參選。