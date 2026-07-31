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土耳其地中海沿岸野火釀5傷 數百消防員灌救

中央社／ 伊斯坦堡30日綜合外電報導

土耳其地中海沿岸熱門觀光景點附近爆發野火，在強風助長下迅速蔓延。數百名消防人員今天全力投入灌救，試圖控制火勢。

法新社報導，西部巴勒克埃西爾省（Balikesir）當局表示，消防員持續在3個城鎮周邊撲滅火勢，目前已有5人受傷，「其中包括3名消防員、一名林業官員及一名平民」。

巴勒克埃西爾省當局表示：「他們目前正在艾瓦利克（Ayvalik）的醫院接受治療，沒有生命危險。」

當局表示，為了控制艾瓦利克、布爾哈尼耶（Burhaniye）和戈梅奇（Gomec）等城鎮周邊火勢，已調派6架滅火飛機、7架直升機、56輛消防車、3輛水砲車、920名消防員以及60名志工投入救災。

當局指出，隔著愛琴海與希臘列士波斯島（Lesbos）相望的艾瓦利克附近已有3座村莊撤離，並疏散720頭牛隻。

土耳其尤馬克里農業部長尤馬克里（IbrahimYumakli）在社群平台X表示：「我們正日以繼夜持續撲救野火。」

他表示，自昨天以來，緊急救援人員已處理全國各地169起火災，其中163起已完全獲得控制。

土耳其 野火 地中海

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