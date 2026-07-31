美國媽帶雙胞胎養女赴中國尋根…母女「穿漢服」合影！ 回美8天全家8口慘死

美國密西根州（Michigan）日前發生8死倫常命案，死者包括2名中國裔女孩！案中39歲女死者早前帶同從中國收養的11歲雙胞胎女兒，一同前往上海及杭州「尋根」遊玩，更拍下穿著漢服的溫馨照片，豈料返美國後僅8天，該名美國媽媽、2名中國養女、另外4名5至15歲孩子，以及47歲男屋主和數隻貓狗全死在發生大火的屋內。當地警方調查後，初步相信是身為美國心臟協會高管的男屋主，疑槍殺妻子及6名孩子後，在屋內多處縱火後吞槍自盡，警方正循謀殺及自殺案方向調查案件內情。

綜合外媒報導，遇害家庭居於密西根州渥太華縣格蘭德港（Grand Haven Township），39歲女死曼蒂（Mandy Karolkiewicz）是小學代課老師，與47歲丈夫基斯杜化（Kristopher Karolkiewicz）育有4名年齡由5至15歲的親生兒子，並從中國收養了一對現年11歲的雙胞胎女兒。

今年7月，曼迪特意帶同養女艾拉（Ella）和嘉露蓮（Caroline）到上海及杭州「尋根」，並在網上分享女兒穿漢服、看演出的照片，形容是「最有趣、最酷的體驗」。三母女於7月17日返回美國，未料這趟旅程竟成為她們人生中最後的歡樂時光。

至7月24日早上8時許，有鄰居報警指聞到煙味，但消防員初步未有發現；直至早午11時42分，救援人員接報指涉事房屋冒出白煙，破門入屋撲救時，赫然在不同臥室內發現一家八口的遺體，家中飼養的數隻狗和至少1隻貓亦無一倖免。

驗屍結果證實，曼迪及6名子女均死於槍傷，死因被定為他殺，而基斯杜化則死於吞槍自殺。警方初步推斷，槍擊可能在7月23日晚間至翌日清晨發生，現場未有發現遺書，屋內包括一樓及地下室等多處被人縱火，且火種是在兇殺案發生後才被點燃，顯示疑兇行兇後企圖焚屍滅跡。

這宗滅門慘案的起因疑似與男主人失業及婚姻破裂有關，報道指基斯杜化原本在美國心臟協會擔任銷售與市場副總裁，但協會證實其僱傭關係已於今年7月初結束。此外，有傳媒翻查曼蒂過去在社交平台上的貼文，發現她曾控訴丈夫與公司實習生有染，一度萌生離婚念頭，但為了孩子選擇隱忍並試圖挽救婚姻。警方指出，失業問題若伴隨長期的家庭矛盾，往往是引發此類倫常命案的重大高危因素。

慘劇發生後，曼蒂的父母發表聲明，形容女兒心地善良、盡職盡責，對失去至親感到無比悲痛，懇求外界給予空間。親友目前已發起網上眾籌以協助家屬支付法律及殮葬費用，餘款將用於設立以遇害孩子命名的獎學金。警方正進一步調查案件細節。

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文章授權轉載自《香港01》