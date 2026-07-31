西班牙邊境新野火燒毀1.1萬公頃土地 800人緊急疏散

西班牙官員今天表示，靠近葡萄牙邊界的西班牙西部邊境發生一起新野火，在24小時內燒毀1萬1000公頃的土地，並迫使800人疏散。

這起火災於昨天爆發，地點位於卡斯提亞－雷昂自治區（Castilla y Leon）薩摩拉省（Zamora）的菲摩塞耶（Fermoselle），市長公布上述受災面積。而這場大火發生前，首都馬德里以西也一連數天遭到更大規模的野火肆虐。

卡斯提亞－雷昂自治區的緊急應變單位指出，已有800名民眾因新的火災威脅而撤離家園。

西班牙軍事應急部隊（UME）已出動前往處理這場等級2的火災。這個等級將啟動中央政府的額外支援。

自治區政府資深消防官員戴拉佛恩特（Raul de laFuente）表示，火勢順著峽谷蔓延，威脅到另一個村落，且預期接下來會吹強風。

薩摩拉省還有另外兩起等級2的火災正在肆虐，而該省所屬的卡斯提亞－雷昂自治區已遭受有紀錄以來西班牙最大規模野火肆虐，那場位於阿維拉（Avila）一帶的火災燒毀約5萬公頃的土地。