巴西極端天氣連環衝擊 聖嬰效應折射全球暖化危機

巴西近期接連遭遇極端天氣事件，從東南部的強風暴雨到南部的旋風災害，加上科學界預警的「超級聖嬰」現象，顯示氣候危機正全面衝擊社會與基礎設施，也折射出全球暖化下各國共同面臨的挑戰。

BBC巴西新聞網等媒體報導，東南部地區的聖保羅與里約熱內盧29日遭遇時速逾百公里的強風，造成多起死亡事故、樹木傾倒、房屋毀損與交通中斷。里約熱內盧的橋梁與機場一度封閉，聖保羅州內更測得近125公里的陣風。氣象專家指出，冷暖氣團劇烈交鋒是主因，雖與聖嬰現象（El Niño）無直接關聯，但反映大氣動態日益不穩定。

南部地區則在短暫天氣回穩後，遭遇旋風襲擊。南大河州（Rio Grande do Sul）部分城鎮房屋屋頂被掀翻，農田受損，居民生活再度陷入困境。氣象學者提醒，旋風雖屬局部性事件，但在暖化背景下，極端天候的頻率與強度均可能增加。

科學界警告，真正的考驗尚未到來。根據巴西氣候學者諾布雷（Carlos Nobre）分析，今年9至12月間可能出現百年來最強烈的「超級聖嬰」，太平洋赤道海域表面溫度或將升高至比平均值高攝氏3度。影響包括亞馬遜與東北部乾旱、南部豪雨，以及全國多地的極端高溫。

諾布雷直言，巴西必須準備迎接前所未有的挑戰，並加速能源轉型與森林保護，否則恐面臨「生態自殺」的風險。

極端天氣也暴露基礎設施的脆弱。里約在強風中出現大規模停電，逾134萬戶受影響，地鐵運行中斷。分析指出，巴西電力系統缺乏韌性，投資不足導致輸電網易受衝擊。專家呼籲，電力公司與政府必須正視氣候變遷帶來的高頻率災害，並改善透明度與基礎建設，以免公共安全再度陷入危機。

從強風奪命、旋風肆虐，到聖嬰預警與停電癱瘓，巴西的現況折射出全球暖化下的多重風險。專家提醒，若不及時採取行動，極端事件將不再是偶發，而是常態。這場考驗不僅攸關巴西社會的韌性，更是全球共同面對的生存挑戰。