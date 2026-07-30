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英格蘭5、6月因熱浪超額死亡2877人 今夏恐破紀錄

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導
法新社報導，英格蘭今年5月超額死亡人數為753人，6月暴增至2124人，當時當地發布罕見紅色高溫警報。歐新社資料照
法新社報導，英格蘭今年5月超額死亡人數為753人，6月暴增至2124人，當時當地發布罕見紅色高溫警報。歐新社資料照

英國衛生安全局今天發布初步統計，今年5和6月的破紀錄熱浪英格蘭造成2877名超額死亡，是去年整個夏季超額死亡人數1504人的近2倍，顯示「公共衛生受到顯著衝擊」。

法新社報導，英格蘭今年5月超額死亡人數為753人，6月暴增至2124人，當時當地發布罕見紅色高溫警報。超額死亡人數算法，是將氣溫超過攝氏20度的日子平均死亡人數，減去低於此氣溫日子的平均死亡人數。

英國衛生安全局（UKHSA）首席環境公共衛生科學家湯普森（Ross Thompson）指出，最新統計數據「凸顯出，非常炎熱的天氣可對民眾健康構成重大危險」。

由於英格蘭7月也出現長時間熱浪，英國衛生安全局預警，今夏超額死亡人數很可能將比目前統計高許多，使得今年高溫相關死亡人數很可能將創歷史紀錄。

英格蘭夏季超額死亡人數目前最高紀錄是在2022年創下，當年有2985人因高溫相關因素死亡。

英國衛生安全局強調，各地及相關服務單位有必要在夏季剛開始時就為炎熱天氣做準備，而非等到高溫最盛時才行動。

熱浪 英格蘭 高溫 氣溫

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