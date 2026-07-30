不滿記者報導寄活蟑螂報復 eBay公司與前高層共賠15.84億元獲和解
電商巨頭eBay因前高層對記者夫妻展開長達數月的恐怖騷擾行動，近日同意共同支付近5000萬美元和解金，為這起震驚美國的網路霸凌案件畫下句點。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件起因於2019年，經營電子商務電子報《Ecommerce Bytes》的記者大衛．史坦納（David Steiner）與伊娜．史坦納（Ina Steiner）夫婦報導與eBay相關的訴訟消息，引發當時eBay執行長德文．溫尼格（Devin Wenig）等公司高層不滿。溫尼格曾傳訊下屬要求「擊垮」兩人，隨後安全部門主管鮑爾（James Baugh）等人策劃一連串騷擾行動。
之後一段時間，史坦納夫婦收過各種毛骨悚然的包裹，包括活蟑螂、葬禮花圈、豬胎，以及沾滿鮮血的豬頭面具。嫌犯甚至在社群媒體發送威脅訊息，並散布假消息，要陌生人到史坦納夫婦家鬧事。
警方調查後發現，涉案人士與eBay有所關聯，案件也因此升級為聯邦刑事調查。2024年，eBay因這場騷擾行動遭判支付300萬美元（約9765萬台幣）罰金。部分涉案前員工認罪，其中鮑爾於2022年被判近5年徒刑，另一名前主管哈維爾（David Harville）則被判2年徒刑。
在民事和解部分，eBay將支付4615萬美元（約新台幣15.02億元），溫尼格支付200萬美元（約新台幣6508萬元），另外兩名前高層支付55萬美元（約新台幣1789萬元），總額達4870萬美元（約新台幣15.84億元）。此外，eBay與溫尼格還同意捐出700萬美元（約新台幣2.27億元）給慈善機構。
eBay發表聲明，向史坦納夫婦致歉，並強烈譴責前員工的行為，表示這些行動「錯誤且不可接受」。溫尼格則強調，自己支持新聞自由，並稱當年的騷擾行為違背他的價值觀。
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