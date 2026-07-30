不滿記者報導寄活蟑螂報復 eBay公司與前高層共賠15.84億元獲和解

在假日午餐尖峰時段，人氣定食店門前排滿了等待用餐的顧客。店家在門口張貼「請人數全員到齊後，再排隊入座」的明確告示，卻有一名中年男子強行推開前方排隊的民眾硬闖入店，且迅速佔據剛空出來的大桌，並高喊還有3人同行親友隨後就到。當店員依照規定請他到店外等候時，男子竟當場咆哮怒罵，指責店家死腦筋並強迫店員點餐，引起糾紛。

2026-07-30 15:47