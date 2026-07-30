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戒酒、戒甜食總失敗？研究：每天1分鐘慢呼吸 有助降低食慾與酒癮

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現練習放慢呼吸能幫助降低酒癮及食慾。示意圖／ingimage
研究發現練習放慢呼吸能幫助降低酒癮及食慾。示意圖／ingimage

總是忍不住想喝酒、吃甜點或嘴饞找零食？一項最新研究指出，每天只需要花1分鐘練習放慢呼吸，就能幫助降低強烈渴望，甚至成為控制飲食與戒除成癮行為的簡單工具。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲莫納許大學（Monash University）研究團隊分析20項研究、約1,200名受試者的資料，探討各種呼吸技巧是否能降低對酒精、食物及其他成癮物質的渴望。結果發現，多種呼吸訓練都能有效減少參與者的「渴求感」（craving）。

研究共納入6種不同的呼吸方法，包括每分鐘僅呼吸6次的「共振呼吸」、配合心率節奏調整呼吸的「心率變異生物回饋呼吸」（heart-rate variability biofeedback breathing）、瑜伽呼吸法，以及模擬吸菸動作的控制呼吸等。其中，共振呼吸只需放慢呼吸速度，每分鐘維持約6次呼吸，一次吸氣與吐氣約10秒鐘，是最容易在日常生活中練習的方法。

研究主持人、成癮研究專家羅克斯伯勒博士（Ariel Dart Roxburgh）表示，呼吸訓練是一種成本低、容易執行的方法。隨著智慧型手機普及，未來也能透過手機App協助民眾練習，讓更多人受惠。

研究團隊推測，放慢呼吸之所以能降低渴望，可能是因為它能轉移注意力，同時幫助身體從「戰或逃」的緊張狀態恢復平靜，降低壓力荷爾蒙反應，由此減少想喝酒、吃東西或使用成癮物質的衝動。

事實上，先前已有多項研究支持類似結果。2024年一項針對肥胖成人的研究發現，配合心率進行呼吸訓練的人，比未接受訓練者更能控制對食物的渴望；另一項2020年的研究則指出，只要進行6分鐘數呼吸練習，就能減輕壓力引發的飲酒衝動。

此外，一項追蹤酒精依賴患者6個月的研究也發現，持續練習深慢呼吸的人，有47.5%每週飲酒不超過1天；相較之下，未練習呼吸法的對照組僅15%達到相同成果。

不過，研究人員也提醒，目前證據主要顯示呼吸法有助於降低「一時的渴望」，至於是否能改善酒精依賴、戒斷症狀或長期成癮，仍需要更多大型研究進一步證實。

食慾 甜食 成癮

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