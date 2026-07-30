才聊完10分鐘就忘了？日醫師曝「1異常」恐是失智警訊 很多人沒察覺

明明才聊完10分鐘，卻突然想不起來剛才說了什麼，這種看似普通的健忘，可能比想像中更值得注意。日本醫師下村健壽指出，日常對話中若頻繁出現類似情況，可能是認知功能出現變化的警訊之一，也與失智風險有關。

日媒《Diamond Online》報導，牛津大學前醫學研究員、現任執業醫師下村健壽在著作中舉例，一對夫妻開車前往超市，一路聊著孩子才藝課、晚餐菜色及暑假旅行等家常話題。不過，兩人抵達超市約10分鐘後，丈夫突然忘記剛才究竟聊了什麼，忍不住問妻子：「我們剛剛在車上聊什麼？」直到妻子提醒是暑假旅行後，他才立刻想起完整內容。

下村健壽表示，「確認10分鐘前談話內容」是其列出的檢查項目之一。他將過量攝取糖分後，可能對大腦造成不利影響、進而提高認知功能異常風險的狀態稱為「糖毒腦」，並認為這類日常生活中的記憶變化，可能是值得注意的訊號。

他解釋，攝取糖分後，人體會分泌胰島素以調節血糖，而胰島素在大腦中也與學習、記憶等功能有關，並參與神經細胞的保護機制。但若長期攝取過量糖分，可能影響胰島素的分泌或作用，進而對大腦健康造成不利影響。

因此，下村健壽認為，若只是偶爾忘記談話內容，未必代表出現異常；但若經常連10分鐘前聊過什麼都想不起來，需要他人提醒才能回想起來，就值得多加留意。不過，記憶力變化可能涉及多種因素，不能僅憑單一現象判定是否罹患失智症。