日本老夫妻泡溫泉慶退休！夫回程撿到一張紙 竟發現老婆財務黑幕

日本一名65歲男子工作超過40年，今年春天終於退休，還領到約2000萬日圓（約新台幣396萬元）退休金，妻子特地陪他到草津溫泉旅遊慶祝。夫妻倆泡溫泉，還一路聊著孩子和孫子的話題，原以為幸福的退休生活正要開始，沒想到回家途中撿到的一張明細，竟揭開妻子多年來隱瞞的祕密。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲健一（化名）與63歲妻子由美子（化名）結婚35年，兩人過去都是上班族，長年採取「各管各的錢」模式，房貸、教育費與日常生活開銷共同分擔，但彼此不會過問對方的薪資帳戶與存款。健一退休後，夫妻倆安排3天2夜草津溫泉之旅，慶祝他結束40多年的職場生活。

沒想到旅行結束返家途中，兩人在便利商店停車場休息時，健一無意間撿起掉在副駕駛座的一張明細，上頭竟寫著「使用金額」、「還款金額」及「借款餘額」等字樣，而且80萬日圓（約新台幣15.8萬元）的額度已經用滿。他立刻詢問妻子「這是怎麼回事？」由美子沉默一陣後，才低聲向丈夫道歉。

原來由美子數年前迷上追星，熱衷參加偶像演唱會、購買周邊商品及到各地追活動。起初還能靠薪水及獎金負擔，但隨著限定商品及全國巡演接連推出，刷卡金額愈來愈高，最後開始利用卡債與現金借款周轉。當一張卡額度用滿後，她又向其他公司借錢填補缺口，如此「以債養債」超過3年，最後竟累積約800萬日圓（約新台幣158萬元）債務，利率更高達年息18%。

健一得知真相後難以接受，忍不住質問妻子：「事到如今，怎麼還會有這種事……」他一直知道妻子會追著偶像到外地、購買周邊商品，卻以為所有花費都控制在她自己的收入範圍內，從未想過妻子早已背負巨額債務。最後，健一只能從剛領到的2000萬日圓退休金中拿出一大筆錢，一次替妻子清償800萬日圓債務。

所幸夫妻另外還有超過1000萬日圓（約新台幣198萬元）存款，不至於因此耗盡退休老本，但兩人35年婚姻的信任已受到衝擊。健一擔心妻子再度借錢，從此接手管理信用卡及家庭財務。