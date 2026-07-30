日本50歲兒失業喊「暫居半年」結果賴住5年 老母僅得一句回覆心寒

一名日本婦人5年前讓失業的50歲兒子搬回家，原本說好「只住半年」，沒想到這一住就是5年，還讓她的退休老本不斷縮水。直到老母忍不住開口問兒子「何時要搬走」，對方的一句回答，更讓她徹底心寒。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，5年前，當時69歲的和子（化名）獨自生活，50歲長子隆司（化名）因公司業績惡化離職，遲遲找不到下一份穩定工作，又無力繼續負擔房租，因此提著大包行李回家，向母親表示「讓我在老家住半年，這段時間我會找工作」。丈夫已經過世的和子沒有拒絕，心想兒子找到工作後自然就會搬出去。

然而半年過去，隆司仍留在家中，偶爾找到短期工作，卻總是做不長久。和子起初體諒兒子，表示生活費等找到工作再給就好，因此每天替他準備飯菜，水電費也照樣從自己的帳戶支付。原本一個人生活時可以簡單解決一餐，但多了一個成年人後，肉類、魚類等食材開銷也跟著增加。

和子每月約有16萬日圓（約新台幣3.2萬元）年金，名下房屋已無房貸，加上丈夫留下的資產，當時存款約有1300萬日圓（約新台幣257萬元）。起初她並未把每月多出的幾萬日圓開銷放在心上，直到同住約3年後，熱水器更換、房屋稅等大筆支出接連出現，她查看存摺才驚覺存款減少速度遠超過想像。期間她甚至曾替兒子墊付國民年金保費及手機費，每一次都想著「只有這次」，沒想到一晃眼就是好幾年。

兒子搬回家的第5年，和子終於在晚餐後問：「你打算在這裡住到什麼時候？」如今雖然已有工作的隆司，卻因非正式雇用、收入不穩，認為搬出去獨立生活仍有壓力，更反問母親：「如果我搬出去，妳不也變成一個人嗎？繼續這樣不是也很好？」這番話讓和子感到心寒，直言「因為擔心我才跟我住，和因為你無法獨立生活才住在這裡，是兩回事。」

如今已74歲的和子，除了未來可能面臨房屋修繕費，還得為照護、搬家等老後需求預留資金。母子最終談妥，隆司每月支付5萬日圓（約新台幣9900元）生活費，並在1年內決定未來住處；和子也不再輕易替兒子墊付帳單，強調自己並不是想把兒子趕出去，「但我的錢，也不是只為了兒子遇到困難時才留下來的。」