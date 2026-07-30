1個月奪5千人命！德國冷氣普及率僅3% 教室飆40℃不准吹電扇

據日媒「東洋經濟online」報導，歐洲近年面臨極端高溫，德國最高氣溫衝破 41.7℃，但全境冷氣普及率卻僅有3%，新建住宅也僅約4%。在缺乏降溫設備的情況下，許多學校教室溫度飆到接近40℃。據Robert Koch Institute研究所（相當於台灣衛福部疾管署）統計，光2026年6月的酷暑，全德就有超過5千人因高溫相關原因死亡，顯示出極端氣候帶來的嚴重危機。

德國人之所以能忍受不安裝冷氣，源於傳統觀念與環保思維。過去德國夏季短暫而溫和，社會缺乏酷暑對策，習慣靠「拉下窗簾、清晨開窗通風」來度過夏天。一間1450年創業的餐飲店Spöckmeier，門前貼著「本店內有冷氣」的告示招攬客人。同時，大眾環保意識高昂，抵制冷氣帶來的高耗電與碳排放。且歐洲非常重視市容與古蹟保護，在舊建築外牆安裝冷氣室外機需經過繁瑣的政府審查與管委會同意，技術與法規門檻極高。

除了不安裝冷氣，連在教室使用「電風扇」都受到嚴格限制。日前巴登符騰堡州一名公立學校教師因不忍學生在近40℃教室裡悶熱受苦，自行攜帶電風扇到校，卻遭主管機關發文警告禁止。當局給出的理由是，教職員私自攜帶未經安檢的電器涉及職安規範與法律責任。

過去德國學校在氣溫過高時設有「高溫假」（Hitzefrei）的提前放學制度，但現在學生即使返家同樣沒有冷氣可吹，該作法已無濟於事。酷暑不僅奪走數千條人命，更造成每年高達4.3億歐元（約台幣160億元）的經濟生產力損失。面對氣候變遷，德國若持續死守「開窗通風就能解決」的舊思維，恐難以面對逐漸常態化的極端夏日。