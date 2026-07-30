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無視全員到齊才能入座規定！奧客硬闖餐廳霸位 日律師：已觸犯刑法

聯合新聞網／ 綜合報導
日本律師指出，若顧客無視餐飲店合理用餐規範，強行插隊叫囂，店家有權報警。 示意圖／AI生成
日本律師指出，若顧客無視餐飲店合理用餐規範，強行插隊叫囂，店家有權報警。 示意圖／AI生成

在假日午餐尖峰時段，人氣定食店門前排滿了等待用餐的顧客。店家在門口張貼「請人數全員到齊後，再排隊入座」的明確告示，卻有一名中年男子強行推開前方排隊的民眾硬闖入店，且迅速佔據剛空出來的大桌，並高喊還有3人同行親友隨後就到。當店員依照規定請他到店外等候時，男子竟當場咆哮怒罵，指責店家死腦筋並強迫店員點餐，引起糾紛。

據日媒「maidona news」報導，針對這類奧客硬闖佔位的行為，律師北村真一指出，店家完全有權拒絕提供服務並要求離去。因為餐飲店屬於私人場所，依法享有「契約自由」與「設施管理權」，訂定的入座規範具有法律效力。此外，顧客單方面坐在椅子上並不代表有佔用位置的權利，餐飲契約必須建立在雙方合意的前提下才算成立，未獲店家引導便強行佔位，純屬擅自入侵。

若顧客無視店家的要求，執意賴在店內不走，將面臨嚴重的刑事責任。律師說明，當店員已明確請其離開，顧客仍強行留置，即已觸犯日本刑法的「入侵住宅罪」，最高可處3年以下拘禁刑或10萬日圓（約台幣2萬元）罰金。若在過程中還大聲威嚇或推擠他人，更會涉嫌「妨礙業務罪」或「強制罪」，店家可直接報警強制驅離。

這起糾紛提醒大眾，消費並不是「先坐先贏」，顧客在享受服務的同時也必須尊重店家的合法經營規範。當遇到無視規則、強行霸位甚至言語恫嚇的顧客時，店家無須一味忍讓妥協，可以運用法律權益並尋求警力協助，以維護正常的營業秩序與其他排隊消費者的權益。

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