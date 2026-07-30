大狗也可陪主人搭機 漢莎旗下義航開放大型犬進客艙

德國漢莎航空集團旗下義大利航空公司ITA Airways今天宣布，自8月3日起推出大型犬客艙服務，體重30公斤以下、符合規定的犬隻不用安置於貨艙運輸籠，可直接在客艙陪伴主人搭機，成為歐洲首家推出大型犬客艙服務的航空公司。

德通社（dpa）報導，ITA Airways推出「大型犬登機」（Large Dog On Board）服務，即日起開放預訂，8月3日起適用於部分義大利國內航班。初期每架航班最多可安排2隻大型犬進入客艙，包括商務艙1隻體重30公斤以下犬隻，以及經濟艙1隻體重15公斤以下犬隻。

過去ITA Airways依一般航空業做法，僅允許體重約10公斤以下（含運輸籠）的小型貓犬進入客艙，超過重量限制的寵物通常須安置於貨艙運輸。

義大利民航局（ENAC）去年修訂寵物航空運輸規定，允許航空公司在符合飛航安全條件下，安排超過原有重量限制的寵物進入客艙。ITA Airways今年稍早完成大型犬客艙測試飛行並獲核准後，正式推出30公斤以下犬隻客艙服務。

根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客服中心完成預約及付款。

飛行期間，犬隻不用待在運輸籠內，但必須全程繫上牽繩、戴上口套，並安排在靠窗座位前方鋪設吸水墊的指定區域，飼主則坐在旁邊座位。

ITA Airways執行長艾伯哈特（Joerg Eberhart）表示，推出大型犬客艙服務是回應乘客希望與寵物同行的需求，公司聽取乘客意見，讓飼主與寵物旅行時不必分開。

航空公司表示，未來將逐步擴大至更多義大利國內航線，並規劃推廣至國際航班，若其他旅客因害怕狗隻或對動物過敏，可申請更換座位。

ITA Airways前身為義大利航空（Alitalia）。德國漢莎航空（Lufthansa）集團去年取得ITA Airways 41%股權，目前與義大利政府共同持有這家航空公司。

不過，針對ITA Airways推出的新服務，漢莎集團表示，包括德國漢莎航空在內的旗下航空公司，目前都沒有跟進推出大型犬客艙服務的計畫。