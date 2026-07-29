法國西南部林火未止又遇第4波熱浪 連累旅遊業

法國西南部遭逢嚴重森林火災，延燒面積暫未擴大，但今年第4波熱浪今天來襲，預期氣溫將達攝氏40度，可能不利於滅火。一項調查發現，這場危機已影響當地旅館業。

法國西南部吉倫特省（Gironde）當局表示，截至今天上午，林火狀況還算穩定；但即將來臨的高溫天氣和西風可能助長火星復燃。

這場火延燒一週，約毀掉4萬2000公頃土地，累計126名消防員受傷，疏散22.2萬人，是法國自1949年以來最嚴重的森林火災。1949年發生在加斯科尼朗德地區（Landes de Gascogne）的林火燒掉約5萬公頃。

根據法國氣象局（Météo-France）預報，吉倫特省今天多地氣溫將達40度，已發布高溫橙色警報，此外植被及土壤乾燥，也增加森林火災的風險。

費加洛報（Le Figaro）引述阿基坦大區（Aquitaine）森林防火部門（DFCI）說法報導，一條長達127公里的防火隔離帶已接近完工，可望阻止火勢繼續蔓延。

吉倫特省省長布洛卡（Sophie Brocas）日前呼籲遊客暫時不要來此度假，引發旅遊業者不滿。她昨天補充說，遊客仍可前往安全的加倫河（Garonne）以北，火勢不會延燒過去。

不過，發生在夏季度假高峰期的這場火災已對旅館業造成衝擊。

顧問公司MKG一項研究顯示，度假勝地阿卡雄海灣（Bassin d’Arcachon）8月和9月的取消訂房數已超過新增訂房數，目前8月訂房率僅有45%左右。

MKG估算，這場危機可能造成旅館業者每週200萬至500萬歐元的損失，這還不包括阿卡雄海灣一帶相當普遍的露營地和其他旅宿業。

本月22日火災爆發初期，吉倫特省和朗德省（Landes）旅館入住率一度成長，例如在波爾多（Bordeaux）比去年同期增加11.7%，但由於需求轉向價格較低的旅館，因此平均入住價格下滑，這顯示旅客主要是因為緊急疏散而入住。

MKG總裁帕納尤提斯（Vanguélis Panayotis）指出，更令人擔心的是，未受火災影響的鄰近區域旅遊業也漸漸遭到波及，「未來數週、數月，必須讓民眾知道，不是整個地區都化為灰燼，旅遊業也沒有停擺」。

法國中小企業暨貿易及旅遊業部長巴潘（SergePapin）表示，「吉倫特省很遼闊」，希望旅客不要捨棄那些未受災情影響的地區，支持當地的最佳方式，就是維持前往度假的計畫。