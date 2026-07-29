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出國慎防「Fake Grab」！胡志明粉紅教堂爆假司機攔路 內行曝一招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
國人前往越南旅遊搭乘叫車服務時，應仔細比對實體車牌與App資訊，避免落入「假Grab」詐騙陷阱。示意圖。路透社
國人前往越南旅遊搭乘叫車服務時，應仔細比對實體車牌與App資訊，避免落入「假Grab」詐騙陷阱。示意圖。路透社

隨著越南觀光熱度居高不下，當地針對外國旅客的叫車詐騙手法也層出不窮。日前有網友在Threads上揭露，自己在胡志明市著名景點「粉紅教堂」外透過App叫車時，險些搭上「假Grab」陷阱車。對方不只熱情上前冒領訂單，甚至現場偽造出與乘客手機幾乎一致的叫車介面，直到民眾核對實體車牌發現不符，才驚險脫身。

該名網友發文回憶，當時在粉紅教堂外使用Grab叫車，等待期間突然一名男子靠近宣稱「你們叫的是我的車」。原PO出示手機畫面後，該男子在自己手機輸入幾字，隨即秀出幾乎同款的接單介面，連車牌資訊都一模一樣。然而，原PO發現地圖上的車輛仍在移動，警覺走向實體車輛比對，發現車牌號碼根本不符，果斷叫同行友人下車，即便對方不斷說服「價格一樣，沒問題的」，仍堅決取消交易。

事後了解，這種稱為「Fake Grab」的手法在越南相當普遍。假司機會利用畫素偏低的預設截圖，或是現場快速將旅客手機上的車牌key入模板，藉此誘騙乘客上車。旅客一旦上當，後續極可能遇到惡意繞路、漫天喊價，甚至包款財物遭搶奪等嚴重後果。

無獨有偶，另一名曾至峴港旅遊的網友也分享遭遇。當時她預約車輛準備前往會安，司機見面便以不想被平台抽成、可給予折扣為由，要求她取消訂單。原本以為只是單純私下接單，未料上車後司機一路放慢速度並頻繁用手機聯繫他人，最後甚至停靠路邊表明「我朋友可以載你去會安」，嚇得她當場拒絕並重新叫車離開，才未釀成大禍。

甚至有苦主透露更驚險的街頭案例，有旅客在西貢路邊隨手攔車，因誤抽司機遞出的「問題香菸」而當場全身癱軟，隨身手機與錢包遭搜刮一空後拋棄路旁。許多在地通紛紛呼籲，在越南切勿隨意在路邊揮手攔計程車，一定要透過官方系統派車才較有保障。

面對防不勝防的叫車陷阱，熟悉系統運作的內行網友提醒，若對眼前的司機身分存疑，乘客可直接透過Grab軟體發起「語音通話」。假若眼前的駕駛手機完全沒有響起來電，就代表對方絕對是冒牌貨。

原PO也在文末誠懇奉勸所有前往胡志明市、河內或峴港旅遊的國人，搭乘Grab時務必嚴格核對車牌、司機姓名以及車型。只要發現其中任何一項資訊與畫面不符，就絕不上車。無論對方以「系統錯誤」、「換車」或折扣誘惑，都應以官方軟體顯示畫面為主。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Grab 教堂 司機 胡志明市 越南 計程車 APP Threads

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