日本人口年減逾91萬 42年來首度跌破1.2億

日本政府今天公布今年元旦的人口統計，日本國民人口降至1億1973萬6483人，42年來首度跌破1.2億人，凸顯日本正面臨少子化帶來的嚴峻挑戰。

根據共同社報導，日本總務省統計，日本國民人口較前1年減少91萬7000人，創1968年開始調查以來最大減幅。

與此同時，住在日本的外國人增加35萬4000人，破紀錄達403萬1159人。總務省自2013年起開始統計外籍居民相關數據。

儘管日本政府持續推動政策，希望扭轉少子化趨勢，但日本新生兒人數僅約67萬人，再創歷史新低；死亡人數則約159萬人。

日本47個都道府縣中，僅東京都的日本國民人口呈現成長，年增0.09%。

面對勞動力短缺，日本近年逐步擴大引進外籍勞工。隨著愈來愈多人赴日工作，外籍居民人數已連續第4年增加。

外籍居民中，工作年齡人口比例攀升至86.17%。

外籍居民增幅最大的都道府縣為北海道，年增14.89%，其次為沖繩縣的14.36%及大分縣的13.90%。

日本國民加上外籍居民的總人口則為1億2376萬7642人，較前1年減少約56萬3000人。僅東京都、千葉縣及大阪府人口較前1年增加。