籃球教練頻猥褻少女…網紅妻拍片控「他是戀童癖」遭槍殺 2兒目睹全程

美國奧克拉荷馬州發生1宗驚人槍擊案。美國1名籃球隊的教練被指對隊內少女頻繁進行肢體接觸與猥褻，目擊教練與少女家屬隨即向警方報案，涉事男子在接獲執法部門介入調查的消息後隨即畏罪潛逃。

涉事男子的妻子是1名擁有3萬多粉絲的網紅，在涉事男子潛逃後，她與受害少女家屬分別向法院申請保護令。日前妻子在社交平台公開控訴涉事男子是「戀童癖」，並上傳了1段模仿「Netflix爆料紀錄片」風格的影片，惟發布不到2星期，女網紅便在家中遭到潛逃的涉事男子開槍射殺，涉事男子隨即舉槍自盡，2名孩子目睹全過程。目前聯邦執法部門已接手深入調查，女網紅的親友在網上籌款平台發起籌款，以支付2名孩子未來的生活及教育開支。

美國籃球隊教練對隊內少女頻繁性騷擾

據外媒綜合報導，美國1名48歲男子達菲（Jeremiah Shawn Duffey），原先是青少年巡迴女子籃球隊的教練。隊內1名15歲女隊員及其家屬於今年6月初向警方報案，指達菲對該名少女頻繁進行肢體接觸與猥褻。警方指出，有其他教練在目擊達菲的不當行為後當場制止並報警；達菲在接獲執法部門介入調查的消息後隨即畏罪潛逃。

妻子拍片控分居丈夫「他是戀童癖」

達菲43歲的妻子吉爾森（Sara Gilson），是1名擁有3萬多粉絲的TikTok網紅，她與受害少女家屬於6月10日分別向法院申請保護令。7月11日吉爾森在TikTok上傳了1段模仿「Netflix爆料紀錄片」風格的影片，她在影片中稱「我正準備為Netflix推出關於分居丈夫的紀錄片，因為我剛剛發現他居然是個戀童癖」，影片發布後隨即引發網友高度關注。

分居丈夫闖住處開槍射殺妻子

當地接線中心於7月23日深夜，接到吉爾森的報案電話，但對面僅傳來尖叫聲與數聲槍響，不久後，警方再次接到報警電話，1名聲音顫抖的少年指達菲在家中對母親開槍。

警方抵達現場發現，吉爾森與達菲均因頭部中彈當場身亡。初步調查顯示，達菲強行闖入吉爾森住處，將吉爾森槍殺後又舉槍自盡。吉爾森的兒子在親眼目睹母親遭殺害的慘狀後，隨即逃往鄰居家求助。

親友網上發起籌款 聯邦調查局接手調查

慘案發生後，吉爾森的親友在網上籌款平台（GoFundMe）發起籌款，希望能為吉爾森的2名孩子籌集未來的生活與教育基金，並表示吉爾森是1名偉大的母親。

警方指出，由於涉案男子達菲具有美國印第安歐塞奇族（Osage）身份，且猥褻案發地點涉及部落土地，目前已依法移交聯邦檢察官辦公室及聯邦調查局（FBI）深入審理與調查。

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文章授權轉載自《香港01》