快訊

街口創辦人胡亦嘉判7年 法官批目無法紀：對女檢察官做侮辱性肢體語言

熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球教練頻猥褻少女…網紅妻拍片控「他是戀童癖」遭槍殺 2兒目睹全程

香港01／ 撰文／艾曼達
女網紅日前在社交平台公開控訴分居丈夫涉嫌猥褻少女且是「戀童癖」，發布不到2星期，便在家中遭到潛逃的分居丈夫開槍射殺。圖／AI生成
女網紅日前在社交平台公開控訴分居丈夫涉嫌猥褻少女且是「戀童癖」，發布不到2星期，便在家中遭到潛逃的分居丈夫開槍射殺。圖／AI生成

美國奧克拉荷馬州發生1宗驚人槍擊案。美國1名籃球隊的教練被指對隊內少女頻繁進行肢體接觸與猥褻，目擊教練與少女家屬隨即向警方報案，涉事男子在接獲執法部門介入調查的消息後隨即畏罪潛逃。

涉事男子的妻子是1名擁有3萬多粉絲的網紅，在涉事男子潛逃後，她與受害少女家屬分別向法院申請保護令。日前妻子在社交平台公開控訴涉事男子是「戀童癖」，並上傳了1段模仿「Netflix爆料紀錄片」風格的影片，惟發布不到2星期，女網紅便在家中遭到潛逃的涉事男子開槍射殺，涉事男子隨即舉槍自盡，2名孩子目睹全過程。目前聯邦執法部門已接手深入調查，女網紅的親友在網上籌款平台發起籌款，以支付2名孩子未來的生活及教育開支。

美國籃球隊教練對隊內少女頻繁性騷擾

外媒綜合報導，美國1名48歲男子達菲（Jeremiah Shawn Duffey），原先是青少年巡迴女子籃球隊的教練。隊內1名15歲女隊員及其家屬於今年6月初向警方報案，指達菲對該名少女頻繁進行肢體接觸與猥褻。警方指出，有其他教練在目擊達菲的不當行為後當場制止並報警；達菲在接獲執法部門介入調查的消息後隨即畏罪潛逃。

妻子拍片控分居丈夫「他是戀童癖」

達菲43歲的妻子吉爾森（Sara Gilson），是1名擁有3萬多粉絲的TikTok網紅，她與受害少女家屬於6月10日分別向法院申請保護令。7月11日吉爾森在TikTok上傳了1段模仿「Netflix爆料紀錄片」風格的影片，她在影片中稱「我正準備為Netflix推出關於分居丈夫的紀錄片，因為我剛剛發現他居然是個戀童癖」，影片發布後隨即引發網友高度關注。

分居丈夫闖住處開槍射殺妻子

當地接線中心於7月23日深夜，接到吉爾森的報案電話，但對面僅傳來尖叫聲與數聲槍響，不久後，警方再次接到報警電話，1名聲音顫抖的少年指達菲在家中對母親開槍。

警方抵達現場發現，吉爾森與達菲均因頭部中彈當場身亡。初步調查顯示，達菲強行闖入吉爾森住處，將吉爾森槍殺後又舉槍自盡。吉爾森的兒子在親眼目睹母親遭殺害的慘狀後，隨即逃往鄰居家求助。

親友網上發起籌款 聯邦調查局接手調查

慘案發生後，吉爾森的親友在網上籌款平台（GoFundMe）發起籌款，希望能為吉爾森的2名孩子籌集未來的生活與教育基金，並表示吉爾森是1名偉大的母親。

警方指出，由於涉案男子達菲具有美國印第安歐塞奇族（Osage）身份，且猥褻案發地點涉及部落土地，目前已依法移交聯邦檢察官辦公室及聯邦調查局（FBI）深入審理與調查。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

美國冰球比賽槍擊案！警指槍手殺前妻與兒子 傳受跨性別議題困擾

5歲女童炫耀糖果！1句「碰到雞雞」揭遭性侵 性前科教練下場曝光

文章授權轉載自《香港01》

網紅 籃球 教練 猥褻 槍擊 美國

延伸閱讀

Coldplay捉姦翻版？名律師「雙出軌」公園激吻畫面曝 遭爆同為奧特曼打官司

密西根家暴悲劇！父親槍殺妻子與6幼子後縱火自盡 釀8死慘劇

夫妻為神秘紙箱激烈爭吵 他趁妻腹痛就醫偷開赫見「5具腐爛嬰屍」急報警

媳婦被百刀砍死前身影曝 下班接4歲女兒 停好車走進公寓

相關新聞

日本人口年減逾91萬 42年來首度跌破1.2億

日本政府今天公布今年元旦的人口統計，日本國民人口降至1億1973萬6483人，42年來首度跌破1.2億人，凸顯日本正面臨...

籃球教練頻猥褻少女…網紅妻拍片控「他是戀童癖」遭槍殺 2兒目睹全程

美國奧克拉荷馬州發生1宗驚人槍擊案。美國1名籃球隊的教練被指對隊內少女頻繁進行肢體接觸與猥褻，目擊教練與少女家屬隨即向警方報案，涉事男子在接獲執法部門介入調查的消息後隨即畏罪潛逃。

移植器官冷凍新技術 保存時間突破72小時、比現行延長3倍

新技術能將器官低溫保存72小時，比過往做法增加3倍！美國德州農工大學團隊研發出新型「等容超冷」保存技術，成功將豬腎的可保存時間，從現行臨床標準的24小時延長至72小時、整整三倍，且移植後恢復速度優於傳統做法，未來有望緩解器官短缺、跨地區運送等困境。

懷孕8個月準媽媽離奇失蹤…尋獲已橫屍街頭 寶寶遭強奪下落不明

哥倫比亞發生一起震驚全國的駭人命案。一名懷孕8個月、即將迎接第一個孩子的21歲孕婦外出後離奇失蹤，數日後被發現陳屍路邊。女子不僅身中多刀，腹中胎兒也遭人強行取出，目前不知去向。

中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示中俄海軍已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動。

紐約防暴雨得花5000億美元 聯邦斷糧各州如何籌救命錢

三年前，一場暴雨淹沒紐約州海蘭福爾斯村（Highland Falls）。混濁的洪流沖過主要街道，一名女子離家後被水流捲走。 如今，這座位於哈德遜河谷的村莊，每年光是支付搶修借款的利息，就要花50萬美元（約新台幣1600萬元）。 破壞力強大的風暴，對紐約都會區並不陌生。光是今年夏天，豪雨和強風已造成康乃狄克州電線倒塌，紐澤西州與紐約市布朗克斯區有車輛泡水，時髦的蘇荷區部分街道也變成一片水池。隨著氣候變遷，這類風暴將更強、更頻繁。 代價也會愈來愈高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。