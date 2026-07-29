西班牙消防員全力控制野火 數萬民眾陸續返家

數以萬計因大規模野火而撤離家園的西班牙人今天開始返家。政府則表示，正全力控制這場西班牙現代史上最嚴重的森林火災之一。

法新社報導，政府昨夜解除馬德里（Madrid）及阿維拉（Avila）地區十多座市鎮的疏散命令。

中央政府駐馬德里自治區代表馬丁（FranciscoMartin Aguirre）在社群平台X表示，「已有2萬4000名被疏散的民眾得以返回家園，馬德里自治區另有2萬人的就地避難令已獲解除」，居民返家過程順利，未發生意外。

弗瑞斯諾村（Aldea del Fresno）居民在疏散命令解除後得以返家。法新社記者現場直擊，今天上午，村莊周遭仍被籠罩在煙霧下，空氣中充斥濃濃焦味。

強風與新一波熱浪加劇滅火難度，而火勢至今已吞噬約7萬7000公頃的土地，幾乎等同於一個紐約市的面積。

中央政府的馬德里代表處今天表示，昨夜天氣條件改善，有助救災人員降低火勢強度，並穩定火場邊界。

內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）昨天告訴記者，消防隊仍在設法控制火勢，今天將努力穩定局勢，並盡可能撲滅所有火焰。

根據歐洲森林火災資訊系統，今年迄今森林火災已燒毀西班牙全國20萬7000公頃的土地，這是歷年1至7月的最高數字之一。