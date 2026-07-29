快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

西班牙消防員全力控制野火 數萬民眾陸續返家

中央社／ 西班牙弗瑞斯諾村29日綜合外電報導

數以萬計因大規模野火而撤離家園的西班牙人今天開始返家。政府則表示，正全力控制這場西班牙現代史上最嚴重的森林火災之一。

法新社報導，政府昨夜解除馬德里（Madrid）及阿維拉（Avila）地區十多座市鎮的疏散命令。

中央政府駐馬德里自治區代表馬丁（FranciscoMartin Aguirre）在社群平台X表示，「已有2萬4000名被疏散的民眾得以返回家園，馬德里自治區另有2萬人的就地避難令已獲解除」，居民返家過程順利，未發生意外。

弗瑞斯諾村（Aldea del Fresno）居民在疏散命令解除後得以返家。法新社記者現場直擊，今天上午，村莊周遭仍被籠罩在煙霧下，空氣中充斥濃濃焦味。

強風與新一波熱浪加劇滅火難度，而火勢至今已吞噬約7萬7000公頃的土地，幾乎等同於一個紐約市的面積。

中央政府的馬德里代表處今天表示，昨夜天氣條件改善，有助救災人員降低火勢強度，並穩定火場邊界。

內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）昨天告訴記者，消防隊仍在設法控制火勢，今天將努力穩定局勢，並盡可能撲滅所有火焰。

根據歐洲森林火災資訊系統，今年迄今森林火災已燒毀西班牙全國20萬7000公頃的土地，這是歷年1至7月的最高數字之一。

西班牙 野火 消防員 馬德里 火災

延伸閱讀

西班牙野火持續延燒 新一波熱浪將至增滅火難度

法西南部野火火勢可望在未來數小時內控制 但撲滅恐需數周至數月

野火肆虐法國西班牙 歐盟調派飛機與人員救災

世足賽／世界盃奪冠效應 西班牙國家隊圈粉當地台灣人

相關新聞

移植器官冷凍新技術 保存時間突破72小時、比現行延長3倍

新技術能將器官低溫保存72小時，比過往做法增加3倍！美國德州農工大學團隊研發出新型「等容超冷」保存技術，成功將豬腎的可保存時間，從現行臨床標準的24小時延長至72小時、整整三倍，且移植後恢復速度優於傳統做法，未來有望緩解器官短缺、跨地區運送等困境。

懷孕8個月準媽媽離奇失蹤…尋獲已橫屍街頭 寶寶遭強奪下落不明

哥倫比亞發生一起震驚全國的駭人命案。一名懷孕8個月、即將迎接第一個孩子的21歲孕婦外出後離奇失蹤，數日後被發現陳屍路邊。女子不僅身中多刀，腹中胎兒也遭人強行取出，目前不知去向。

中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示中俄海軍已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動。

紐約防暴雨得花5000億美元 聯邦斷糧各州如何籌救命錢

三年前，一場暴雨淹沒紐約州海蘭福爾斯村（Highland Falls）。混濁的洪流沖過主要街道，一名女子離家後被水流捲走。 如今，這座位於哈德遜河谷的村莊，每年光是支付搶修借款的利息，就要花50萬美元（約新台幣1600萬元）。 破壞力強大的風暴，對紐約都會區並不陌生。光是今年夏天，豪雨和強風已造成康乃狄克州電線倒塌，紐澤西州與紐約市布朗克斯區有車輛泡水，時髦的蘇荷區部分街道也變成一片水池。隨著氣候變遷，這類風暴將更強、更頻繁。 代價也會愈來愈高。

上班族不知不覺變富翁！日本富裕家庭創新高 研究揭兩原因：自己都沒察覺

日本富裕人口持續增加。日本野村研究所（NRI）最新發布《2023年日本家庭淨金融資產估算》指出，截至2023年，日本擁有淨金融資產1億日圓(約1977萬元台幣）以上的富裕及超富裕家庭已達165.3萬戶，較2021年增加約11.3%，創下自2005年開始統計以來新高；兩大族群合計持有的淨金融資產更達469兆日圓(約92.7兆台幣），兩年間大幅成長約28.8%。

拒絕被統治的人群！東南亞山區居民對「國家」的抵抗策略

斯科特於2009年出版《不受統治的藝術》，並將視角聚焦於贊米亞社群。斯科特提出，在過去兩千年中，贊米亞各個群體之所以居住於東南亞大陸的廣闊山區，是因為他們試圖逃避周圍國家社會所施加的種種壓迫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。