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移植器官冷凍新技術 保存時間突破72小時、比現行延長3倍

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
等容降溫新技術，讓器官保存時間增加三倍。圖／AI生成
等容降溫新技術，讓器官保存時間增加三倍。圖／AI生成

新技術能將器官低溫保存72小時，比過往做法增加3倍！美國德州農工大學團隊研發出新型「等容超冷」保存技術，成功將豬腎的可保存時間，從現行臨床標準的24小時延長至72小時、整整三倍，且移植後恢復速度優於傳統做法，未來有望緩解器官短缺、跨地區運送等困境。

不過器官移植也牽涉運輸、人權，甚至有人口販運等風險，是很複雜的議題。

保存多三倍、恢復更快

根據《MIT Technology Review》報導，研究團隊開發出一套加壓裝置，能將器官降溫至零下4度，卻不會形成任何冰晶，避免細胞受損。團隊將豬隻腎臟置入裝置保存24至72小時後，重新植回豬隻體內，結果顯示腎臟移植後立即開始製造尿液，並且10天內各項功能指標便恢復正常。

傳統技術僅能低溫保存，無法將器官降溫至零下，且需要抗凍劑，以免結冰損害器官。等容超冷技術在降溫的過程能避免冰晶產生，且無須抗凍劑，保存時間及恢復速度皆優於目前臨床上使用的傳統做法。

器官荒難題待解

台北醫學大學器官移植研究中心》指出，全台灣腎臟移植等候名單逾9000人，但每年平均捐贈僅250顆。《ScienceDaily》提到，目前臨床標準做法仍以冰存為主，腎臟約可保存24小時，超過時限便大幅增加移植失敗風險。捐贈腎臟中就有約三分之一因超出保存時間而遭棄置。

新技術能讓保存時間延長至三倍以上，若未來成功應用於人體器官，將讓醫療團隊有更充裕時間安排配對與跨地區運送，大幅降低器官因來不及移植而遭棄置的比例。

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