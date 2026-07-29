雅加達捷運導入信用卡支付 印尼公共運輸首例

雅加達捷運（MRT Jakarta）今天啟用EMV國際標準晶片卡非接觸式支付系統，乘客可直接使用支援感應功能的Visa及Mastercard信用卡感應進出站，無須購買專用交通卡或事先儲值。雅加達省政府表示，雅加達捷運是印尼首個採用此類支付方式的公共運輸系統。

雅加達省長阿農（Pramono Anung）今天於雅加達市中心的印尼大酒店圓環（Bundaran HI）捷運站主持啟用儀式，並現場示範以信用卡感應進出站，指出新系統將提升市民及外國旅客使用捷運的便利性。

雅加達省政府透過新聞稿表示，EMV非接觸式支付系統是雅加達捷運提升支付便利性、服務效率及符合國際標準的一項措施。此次服務由雅加達省政府、雅加達捷運公司與印尼曼德里銀行（Bank Mandiri）、萬事達卡（Mastercard）、Visa等機構合作推出。

阿農指出，許多國際城市已採用類似支付系統，雅加達也應朝相同方向發展。他說，信用卡如今可直接用於雅加達捷運感應進出站，代表雅加達公共運輸支付方式「已與東京並駕齊驅」。

阿農援引雅加達中央統計局數據表示，2024年共有超過250萬名外國旅客到訪雅加達，透過此項服務系統，持有支援感應功能信用卡的旅客抵達雅加達後，無須購買交通卡或換錢儲值即可搭乘捷運，提升外國旅客使用公共運輸的便利性。

雅加達捷運於2019年開始營運，是印尼首條捷運系統，目前服務南北線13座車站。雅加達省政府表示，未來希望將非接觸式支付方式擴展至雅加達輕軌（LRT Jakarta）、雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）等其他公共運輸。