快訊

網傳胞姊在陸涉不法進監獄 民進黨中執委謝舒凡：姊姊失聯多年

拍攝現場突腦出血倒地...《與神同行》全勝宰昏迷2年驚傳離世 享年48歲

台16線重大車禍釀3死4傷 7旬翁駕車一路詭異狂衝「幾乎沒煞車」

聽新聞
0:00 / 0:00

雅加達捷運導入信用卡支付 印尼公共運輸首例

中央社／ 雅加達29日專電

雅加達捷運（MRT Jakarta）今天啟用EMV國際標準晶片卡非接觸式支付系統，乘客可直接使用支援感應功能的Visa及Mastercard信用卡感應進出站，無須購買專用交通卡或事先儲值。雅加達省政府表示，雅加達捷運是印尼首個採用此類支付方式的公共運輸系統。

雅加達省長阿農（Pramono Anung）今天於雅加達市中心的印尼大酒店圓環（Bundaran HI）捷運站主持啟用儀式，並現場示範以信用卡感應進出站，指出新系統將提升市民及外國旅客使用捷運的便利性。

雅加達省政府透過新聞稿表示，EMV非接觸式支付系統是雅加達捷運提升支付便利性、服務效率及符合國際標準的一項措施。此次服務由雅加達省政府、雅加達捷運公司與印尼曼德里銀行（Bank Mandiri）、萬事達卡（Mastercard）、Visa等機構合作推出。

阿農指出，許多國際城市已採用類似支付系統，雅加達也應朝相同方向發展。他說，信用卡如今可直接用於雅加達捷運感應進出站，代表雅加達公共運輸支付方式「已與東京並駕齊驅」。

阿農援引雅加達中央統計局數據表示，2024年共有超過250萬名外國旅客到訪雅加達，透過此項服務系統，持有支援感應功能信用卡的旅客抵達雅加達後，無須購買交通卡或換錢儲值即可搭乘捷運，提升外國旅客使用公共運輸的便利性。

雅加達捷運於2019年開始營運，是印尼首條捷運系統，目前服務南北線13座車站。雅加達省政府表示，未來希望將非接觸式支付方式擴展至雅加達輕軌（LRT Jakarta）、雅加達快捷專線巴士（TransJakarta）等其他公共運輸。

雅加達 印尼 公共運輸

延伸閱讀

印尼政府設新大學培育公職人才 組織定位引發議論

安坑輕軌運量未達標 新北捷提對策

高雄敬老博愛卡 8月增MeNGo月票購買據點

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

相關新聞

中俄海軍再次環繞日本列島巡航 展現突破島鏈封鎖能力

四艘中俄艦艇編隊近日再次完成圍繞日本列島航行，展現兩國海軍對日本與第一島鏈遠洋協同行動能力。中俄這次行動從宮古海峽進、宗谷海峽出，顯示中俄海軍已能熟練利用日本各主要國際海峽，在第一島鏈內外自由機動。

紐約防暴雨得花5000億美元 聯邦斷糧各州如何籌救命錢

三年前，一場暴雨淹沒紐約州海蘭福爾斯村（Highland Falls）。混濁的洪流沖過主要街道，一名女子離家後被水流捲走。 如今，這座位於哈德遜河谷的村莊，每年光是支付搶修借款的利息，就要花50萬美元（約新台幣1600萬元）。 破壞力強大的風暴，對紐約都會區並不陌生。光是今年夏天，豪雨和強風已造成康乃狄克州電線倒塌，紐澤西州與紐約市布朗克斯區有車輛泡水，時髦的蘇荷區部分街道也變成一片水池。隨著氣候變遷，這類風暴將更強、更頻繁。 代價也會愈來愈高。

上班族不知不覺變富翁！日本富裕家庭創新高 研究揭兩原因：自己都沒察覺

日本富裕人口持續增加。日本野村研究所（NRI）最新發布《2023年日本家庭淨金融資產估算》指出，截至2023年，日本擁有淨金融資產1億日圓(約1977萬元台幣）以上的富裕及超富裕家庭已達165.3萬戶，較2021年增加約11.3%，創下自2005年開始統計以來新高；兩大族群合計持有的淨金融資產更達469兆日圓(約92.7兆台幣），兩年間大幅成長約28.8%。

拒絕被統治的人群！東南亞山區居民對「國家」的抵抗策略

斯科特於2009年出版《不受統治的藝術》，並將視角聚焦於贊米亞社群。斯科特提出，在過去兩千年中，贊米亞各個群體之所以居住於東南亞大陸的廣闊山區，是因為他們試圖逃避周圍國家社會所施加的種種壓迫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。