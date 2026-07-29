懷孕8個月準媽媽離奇失蹤…尋獲已橫屍街頭 寶寶遭強奪下落不明

哥倫比亞發生一起震驚全國的駭人命案。一名懷孕8個月、即將迎接第一個孩子的21歲孕婦外出後離奇失蹤，數日後被發現陳屍路邊。女子不僅身中多刀，腹中胎兒也遭人強行取出，目前不知去向。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，21歲的瑪麗亞．卡蜜拉．波托西（María Camila Potosí）最後一次現身是在7月16日，當時她坐上一名女子駕駛的機車，離開哥倫比亞西南部卡利市（Cali）波爾沃里內斯（Polvorines）地區。家屬表示，波托西當時接到一名女子來電，對方表示要帶她去領取送給新生兒的禮物。

據了解，波托西不久前在卡利一處孕婦中心認識這名女子，因此沒有起疑心。當天，她原本還安排了產檢，男友依約前往接她時卻遍尋不著，家人起初還以為她只是去做美甲，沒想到竟從此失聯。

數天後，警方在距離女子住家約6.4公里處發現她的遺體。警方指出，遺體被多條毛毯包裹，全身有多處刀傷，腹中胎兒已遭人取出，現場情況令人不寒而慄。

卡利警察局長赫伯特．貝納維德斯（Herbert Benavídez）表示，初步研判至少有4人涉案，目前仍持續擴大追查相關嫌犯。警方目前正全力追查涉案人士，並懸賞2.5億哥倫比亞披索（約新台幣200萬元），希望盡快尋回失蹤女嬰並將凶手繩之以法。

波托西的母親艾芭．戈梅茲（Alba Gomez）希望帶走女嬰的人能將孩子送回來。她哽咽表示：「我唯一的請求，就是希望寶寶還活著。我懇求帶走她的人，摸摸自己的良心，把她還給我們。」

案件曝光後，一名自稱是涉案女子前男友的卡洛斯．林孔（Carlos Rincón）也拍攝影片澄清，表示自己與家人完全不知道這起案件。他透露，前女友今年1月曾告訴他自己懷孕，兩人都曾期待孩子出生，因此對外界懷疑他涉案感到相當無奈。

目前警方尚未確認女嬰是否仍然存活，也未公布更多偵辦細節。警方表示，案件仍在調查中，希望透過民眾提供線索，盡快尋回失蹤嬰兒，並將所有涉案人士逮捕歸案。