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辛巴威發現新恐龍 2.1億年前居非洲南部體重如成豬

中央社／ 約翰尼斯堡29日綜合外電報導

科學家今天宣布在辛巴威新發現一種恐龍，不僅為恐龍多樣性演化提供新線索，也顯示牠們可能曾分布於非洲南部不同的生態系。

法新社報導，根據科學家，這個新物種被命名為Musango matusadonaensis，其骨骼化石於2018年在辛巴威北部卡瑞巴湖（Lake Kariba）岸邊挖掘出土，是辛巴威至今發現的第5種恐龍。

參與這項發現的國際古生物學家團隊指出，Musango約生活在2億1000萬年前的三疊紀晚期，當時恐龍正開始向全球擴散，但尚未成為陸地上的優勢動物。

有別於數以百萬計年後演化出的巨型長頸恐龍，Musango的體型相對輕巧，體長約4.5公尺，體重估約222公斤，和一頭成年的豬差不多重。

Musango取自當地紹納語（Shona），意思是「住在灌木叢中」。

英國倫敦的自然史博物館（Natural HistoryMuseum）研究人員巴瑞特（Paul Barrett）表示：「直到最近，我們還一直認為生活在非洲南部的恐龍大致相同。」

巴瑞特透過聲明說：「這項發現顯示，該地區實際上可能是由多種不同的生態系組成，各自棲息著不同的恐龍物種。」

其研究團隊的成果已發表於「系統古生物學期刊」（Journal of Systematic Palaeontology）。

研究人員推估，Musango死時約為8歲，幾乎已完全成年。骨骼也顯示，牠曾從嚴重的傷勢或感染中復原。

儘管尚未找到Musango的頭骨，研究人員認為牠可能是草食性或雜食性動物，以河川與溪流沿岸生長的植物為食。

辛巴威 恐龍 非洲

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