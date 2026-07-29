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熊本地震增至13死...蔣萬安：有任何需要協助北市府全力支援
熊本大地震，日首相高市早苗今天證實，包括與災害關聯性仍待調查的個案，死亡人數增至13人。台北市長蔣萬安表示，他第一時間就表達關心、慰問，如果有任何需要協助，北市府全力支援。
蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，對於日本熊本大地震，蔣說，他已經要求消防局讓北市搜救隊整隊好，且也向中央反映統一調度，中央也願意將北市搜救隊納入。所以熊本如果有需求，市府隨時可以出發給予協助救災。
蔣說，他第一時間就表達了關心、慰問，以及如果有任何需要協助的地方全力支援。
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