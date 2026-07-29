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上班族不知不覺變富翁！日本富裕家庭創新高 研究揭兩原因：自己都沒察覺

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出日本中年上班族依靠投資與繼承不知不覺致富。圖為日本東京銀座商業區。示意圖／ingimage
研究指出日本中年上班族依靠投資與繼承不知不覺致富。圖為日本東京銀座商業區。示意圖／ingimage

日本富裕人口持續增加。日本野村研究所（NRI）最新發布《2023年日本家庭淨金融資產估算》指出，截至2023年，日本擁有淨金融資產1億日圓(約台幣1977萬元）以上的富裕及超富裕家庭已達165.3萬戶，較2021年增加約11.3%，創下自2005年開始統計以來新高；兩大族群合計持有的淨金融資產更達469兆日圓(約台幣92.7兆元），兩年間大幅成長約28.8%。

報告指出，依照家庭淨金融資產規模，日本家庭可分為超富裕（5億日圓以上，約台幣9887萬元）、富裕（1億至5億日圓，約台幣1977萬元至9887萬元）、準富裕（5,000萬至1億日圓，約台幣988萬元至1977萬元）、中產及大眾等5個層級。其中，2023年富裕家庭約153.5萬戶，超富裕家庭約11.8萬戶，合計165.3萬戶，高於2021年的148.5萬戶。

從資產規模來看，富裕家庭持有的淨金融資產由2021年的259兆日圓(約台幣51兆元）增加至334兆日圓(約台幣66兆元），成長29%；超富裕家庭則由105兆日圓(約台幣20兆元）增加至台幣135兆日圓(約26兆元），增幅28.6%，兩者合計由364兆日圓(約台幣71兆元）攀升至469兆日圓(約台幣92兆元）。

野村研究所分析，近十年來富裕家庭持續增加，主要有兩個原因。第一是受惠於股票、投資信託等金融資產價格上揚，尤其2023年日本股市大幅上漲，加上日圓貶值推升海外資產價值，使不少原本屬於準富裕階層的家庭跨入富裕階層，而部分富裕家庭也進一步晉升為超富裕族群。再者，財富繼承案例增加，也推升高資產家庭數量。

值得注意的是，報告提出「不知不覺致富」（いつの間にか富裕層）新現象。這類族群多為40至50歲的一般企業上班族，透過員工持股計畫、確定提撥退休金制度（DC）及NISA投資帳戶等長期投資，隨著股市走揚，資產規模自然突破1億日圓，甚至本人未必意識到自己已成為富裕階層。

野村研究所指出，這類人士生活方式仍維持一般薪資階級水準，與金融機構往來模式也未改變，不少人仍仰賴銀行理專、親友提供投資建議，自身對金融商品特性及風險認識有限，因此在資產快速增加後，未必具備足夠的財富管理能力與資產配置觀念。

此外，報告也提出「超級雙薪家庭」的新趨勢，指的是大型企業工作的雙薪家庭，隨著40歲後升遷加薪，家庭年收入突破2,000萬日圓(約台幣395萬元），50歲左右有機會累積成為富裕家庭；若家庭年收入超過3,000萬日圓(約台幣593萬元），資產累積速度更快。即使在地方城市，雙薪家庭隨著收入穩定成長，也有望在60歲左右躋身富裕階層。

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