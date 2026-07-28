廣東揭陽虐狗案掀全球請願 中國疑限縮討論

中國近期再發生一起動物虐殺案件。廣東省揭陽市一隻流浪母狗及其3隻幼犬，6月28日遭4名男童虐打致死。一段流傳於中國社群的影片顯示，4名男童先持棍棒多次毆打幼犬，期間利用鐵絲對牠們勒頸拖行，再對母狗「旺旺」潑灑易燃物將其焚燒，過程中不斷嘻笑。

影片引發中國社群震撼，許多網友發文悼念遇難的母狗「旺旺」，也有網友表示要「為旺旺討公道」。根據中國媒體報導，受害的母狗「旺旺」，由當地村民投餵長大。

當地政府6月30日發布通報表示，警方已對此事立案、展開調查，涉事的4名男童皆未滿14歲，並稱「教育部門立即組織學校加強學生教育」，但未進一步說明。依中國法律，16歲以下未成年人除殺人、強姦等重大犯罪外，一般不負刑事責任。

目前除了規範瀕危物種保護的野生動物保護法之外，中國尚未有專門的動物保護或反虐待動物法律。揭陽虐狗事件也引起全球海外人士持續在各地悼念「旺旺」，呼籲大眾關注此事。

全球聲援

在美國紐約時代廣場，巨型數位看板播放「旺旺」的照片。其中一段文字寫道：「她曾被愛過。她想活下去。她本該還活著。」

X帳號「李老師不是你老師」指出，日本東京澀谷站宮益阪口的電子看板，28日播放了悼念「旺旺」的影片。加拿大溫哥華24日也有廣告看板寫道「深切懷念旺旺和她的孩子們」。

香港及澳門也有民眾募資在巴士及列車刊登廣告，希望提高社會關注；中國電商淘寶的網路平台，也開始出現販售印有「旺旺」及幼犬圖案的貼紙與汽車貼紙。

台灣台北101世貿大樓外牆也出現聲援看板，畫面描繪「旺旺」哺育幼犬，上頭寫著：「地球也是牠們的家。一起為旺旺和無辜的動物發聲。」台北信義區、高雄左營街頭均陸續有民眾集資投放印有「旺旺」的影片，呼籲大眾關注動物保護立法。

有民眾發起跨國連署，要求抵制原產地為揭陽市的產品、呼籲當地政府徹查虐待事件；美國國際動物保護組織Lady Freethinker也發起請願連署，要求中國政府在法律允許的範圍內，最大程度追究涉事男童監護人的責任，並制定完善的動物保護法規。

中國「河蟹」潮？

中國官方目前雖沒有全面禁止討論此案，但以涉案男童年齡尚幼為由，呼籲民眾停止散播相關資訊，並持續刪除社群媒體上的討論。

儘管「旺旺」、「動物保護」等關鍵字持續在中國社群受到討論，但有相關貼文自7月下旬陸續消失，被視為中國官方試圖維持「和諧」討論空間而管制言論的「河蟹」風潮一環。

有網友表示，自己轉發他人貼文的功能受到限制，有人則是在小紅書或抖音發文，很快就被平台刪掉或限制流量，甚至帳號遭封禁。

中國演員杜江及台灣藝人陳喬恩等人，曾公開呼籲中國加強動物保護，不過相關貼文也陸續消失。目前尚不清楚是平台刪除，還是本人自行移除。

港媒「追光者」報導，香港一間懸掛「未成年，不代表虐待可以被輕輕帶過」、「無法反抗，不代表可以被傷害」等聲援布條的拳館，23日遭警方三度要求拆除布條；另外，也有動保組織申請在電車登廣告被拒。

此前，中國重慶6月曾發生另一起貓狗虐殺事件，在中國引發動物保護立法呼聲。當時有民眾聚集抗議，但遭警方介入「維穩」，一度發生警民肢體衝突。

「人權觀察」23日發表聲明批評，中國傳出警方約談聲援動保人士，施壓要求停止聲援活動。該組織強調，「和平表達公憤」不應被視為國家安全威脅，「中國當局應停止打壓有關動物虐待問題的公共討論。」「國際特赦組織」27日也發表聲明，呼籲中國停止以「打擊炒作」為由，限制言論自由。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】