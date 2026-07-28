席丹重磅接掌法國國足主帥 盼複製歐冠輝煌再創「高盧雄雞」盛世

法國足球協會於周二正式宣布，現年54歲的傳奇球星兼名帥席丹（Zinedine Zidane）即日起接任法國男足國家隊總教練，簽署為期四年的合約。這項任命宣告這位傳奇在2021年離開皇家馬德里後正式重返執教舞台，更是他首次掌舵國家隊兵符。

根據CNN和路透社報導，此次換帥源於前主帥德尚（Didier Deschamps）結束長達14年的執教生涯。法國隊在2026年世界盃止步準決賽敗給西班牙，隨後又在季軍戰落敗屈居第四名，德尚遂於賽後卸任。作為1998年世界盃冠軍隊老戰友，席丹表示很榮幸能接過接力棒，並表達了對法國隊的無限野心，希望能追隨德尚的腳步，加入以球員與教練身份皆奪下世界盃的極少數傳奇俱樂部。

席丹的執教履歷極具說服力，他曾帶領皇馬創下歐冠三連霸的神話紀錄，極其擅長管理巨星。如今接掌高盧雄雞，他的首要課題將是如何整合包括姆巴佩（Kylian Mbappé）在內的豪華進攻線，並在攻守之間取得平衡。

根據賽程安排，席丹執教的首秀將是歐洲國家聯賽客場對陣土耳其，並預計於10月2日率隊於法蘭西體育場主場迎戰義大利。法國足協與球迷皆寄望他能帶領國家隊走出低潮，並在2030年世界盃再次登頂。