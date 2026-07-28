摔倒併發肺炎入院！美參議員麥康諾轉復健中心 醫評估仍未達出勤標準

現年84歲的美國國會參議院老牌共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），自上月中旬於家中摔倒並引發輕微肺炎住院後，目前已出院並轉至復健中心接受治療。然而，主治醫師團隊於周一發表聲明表示，麥康諾雖然正進行高強度的物理治療，但目前「醫療評估上仍未獲得出院並返回國會辦公室的許可」。

根據CNN和BBC報導，主治醫師辦公室（OAP）指出，麥康諾每天安排多次復健療程，旨在重建體能並降低未來再次跌倒的風險。醫療團隊補充說明，麥康諾幼年曾患小兒麻痺症，這至今仍是他行動能力受限的重要因素。

因傷缺席數引發華府與社群媒體猜測的麥康諾，透過辦公室發布聲明表示：「我正遵照醫囑進行密集復健，努力爭取早日恢復在參議院及肯塔基州的全職工作。」辦公室亦同步公開一張他與妻子、前交通部長趙小蘭的最新合照以安撫外界。不過，受限於身體狀況，他已確定無法出席8月初在肯塔基州舉辦的政界盛事「Fancy Farm」野餐會。

作為美國歷史上任期最長的參議院黨團領袖，麥康諾近年健康狀況屢受關注，包括2024年曾跌倒受傷，今年初亦曾因流感入院。他先前已宣布將在明年1月本屆任期結束後正式退休。目前辦公室尚未給出他重返參議院的具體時間表。