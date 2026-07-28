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密西根家暴悲劇！父親槍殺妻子與6幼子後縱火自盡 釀8死慘劇

聯合新聞網／ 綜合報導
美國密西根州黑文鎮（Grand Haven Township）發生一起震驚社會的家庭悲劇。示意圖／ingimage
美國密西根州黑文鎮（Grand Haven Township）發生一起震驚社會的家庭悲劇。示意圖／ingimage

美國密西根州黑文鎮（Grand Haven Township）發生一起震驚社會的家庭悲劇。警方與消防人員於周五獲報前往處理一起住宅火警時，在屋內發現一家八口全部身亡，其中包括六名年僅5歲至15歲的幼童。經法醫解剖確認，八人均死於槍傷，警方調查後證實此案為父親槍殺全家後縱火自盡的「謀殺後自殺」慘案。

根據CNNABC新聞報導，渥太華郡警長辦公室公布的資訊，涉案男子為47歲的克里斯托弗（Kristopher Karolkiewicz）。他涉嫌持登記在冊的手槍，槍殺了39歲的妻子阿曼達（Amanda Karolkiewicz）以及六名子女，隨後在屋內多處縱火並輕生。遇害的六名孩子包含四名男孩與兩名女孩，其中四名為親生、兩名為收養，一家人養的多隻貓狗寵物也慘死火窟。

事發當天上午，消防隊曾接獲民眾通報聞到煙味但未發現火源，直到數小時後接獲二次通報並發現白煙冒出，警消破門而入才在各間臥室內發現遺體。警方研判案發時間可能在周四晚間，且犯嫌在屋內多處縱火，導致地下室嚴重燒毀。

警方表示目前無其他在逃嫌犯，雖然動機仍待釐清，但已全力投入調查以給家屬及社區一個交代。當地學校與社區對此表示沉痛與哀悼，並已全面啟動心理輔導與危機諮詢服務，協助居民渡過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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火災 槍擊

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