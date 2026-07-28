黑盒食材拚出台灣味 宜蘭囡仔大馬展現台式料理底蘊

4名來自宜蘭、平均年齡不到35歲的年輕廚師，日前赴馬來西亞參與環球廚藝挑戰賽，在團體賽中突破黑盒食材考驗，以辦桌、熱炒等台灣飲食文化為發想，在有限食材中拚出台灣味，展現台灣料理的創意與文化底蘊。

匯聚30多個國家、800多名廚藝選手參賽的「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」，從21日到24日在吉隆坡與芙蓉舉行，是東南亞重要的國際廚藝競賽之一。這組來自台灣的宜蘭年輕廚師以預賽最高分晉級決賽，與香港、新加坡及地主馬來西亞同場競技，24日最終獲得銀牌，並依賽制獲頒團體賽季軍獎盃。

代表「台灣國際年輕廚師協會」闖進決賽的4名宜蘭年輕廚師，由戴豪均領軍，成員包括高中學弟賴宣治、擅長烘焙的學弟鄰居李佳玶，以及任職於宜蘭愛法餐廳的副主廚高弘偉。4人平時各自在不同餐飲領域發展，因比賽組成台灣國家隊，將熟悉的家鄉味搬上國際舞台。

團體賽採黑盒食材賽制，大會提供龍蝦、干貝、牛排等指定主食材，並提供每隊300令吉（約新台幣2300元）前往超市採買配料，各隊須在限定時間內完成前菜、海鮮、肉類、蔬食及甜點等5道料理，考驗臨場創意、團隊默契及食材運用能力。

為迎戰決賽，台灣隊前一晚反覆討論菜單、進行沙盤推演，比賽當天也與帶隊團長召開戰術會議，確認料理分工與食材配置，希望在有限時間內完整呈現台灣料理特色。

為了重現記憶中的台灣味，隊員在規定時間內穿梭超市貨架，尋找九層塔、客家酸菜、花生醬等食材，再以台灣常見料理為靈感，設計出酸菜魚、蔥爆牛肉、紅燒豆腐，以及融入宜蘭花生捲冰淇淋概念的甜點，希望讓評審透過料理認識台灣飲食文化。

戴豪均今天接受中央社訪問表示，台灣隊從初賽開始便以台灣飲食文化為主軸發想菜單，包括以辦桌常見的龍蝦沙拉三明治改良成法式吐司，搭配燻雞、黑蒜元素；海鮮料理則結合噶瑪蘭威士忌醬汁，肉類料理取材自台灣夜市牛排，蔬食融入剝皮辣椒、大茂黑瓜等熟悉滋味，甜點則結合碳烤鳳梨酥與珍珠奶茶，希望把台灣人的共同味覺記憶搬上國際賽場，並以預賽最高分闖入決賽。

進入決賽後，面對黑盒食材限制，團隊重新調整菜單，依照現場採買到的食材重新詮釋台灣料理。戴豪均指出，前菜以胡椒餅乾搭配蟹肉，並融入台灣快炒店常見的九層塔、洋蔥及醬油元素；海鮮料理利用超市找到的客家酸菜製作酸菜魚，同時結合當地水果重新演繹鳳梨蝦球；肉類料理則以蔥爆牛肉為概念，呈現台灣熱炒風味。

至於蔬食料理，團隊選擇紅燒豆腐，延續台灣家常與快炒文化；甜點則以宜蘭花生捲冰淇淋為發想，利用當地花生醬搭配香菜，重新組合熟悉的地方滋味，在陌生食材中找回記憶中的家鄉味。

從辦桌文化、熱炒料理，到夜市小吃與宜蘭地方特色，4名宜蘭年輕廚師把記憶中的台灣味轉化為國際競賽作品，在黑盒食材與有限預算下展現創意，也讓評審透過一道道料理，看見台灣飲食文化的多元與深厚底蘊。