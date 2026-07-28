暴風雪突襲歐洲最高峰俄羅斯厄爾布魯士山 山難釀5死多傷悲劇

歐洲第一高峰、位於俄羅斯北高加索地區的厄爾布魯士山（Mount Elbrus，海拔5,642公尺）發生嚴重登山意外。一隊由商業登山社組織的登山隊在攀登過程中突遇罕見暴風雪，強風、低溫與極差的能見度導致5名登山客不幸遇難，另有11人因凍傷送醫治療，其中2人傷勢嚴重仍於加護病房搶救中。

根據CNN和CBS新聞報導，該登山隊包含專業領隊與多位登山客。當天一行人在海拔約5,000公尺處準備攻頂時天候驟變。期間一名女性隊員因身體不適，在一名領隊陪同下先行下撤，卻不幸在途中於領隊懷中身亡；其餘隊員持續攻頂，但在下山時遭強烈暴風雪襲擊，其中一名隊員還不幸骨折，嚴重拖慢了撤退速度，最終導致2名隊員凍死、2人失去意識後送醫不治。

俄羅斯緊急情況部接獲通報後，在風雪交加、零下低溫的極端惡劣條件下展開長達數小時的救援，陸續將生還者與遇難者遺體撤離至山腳。當局調查指出，遇難者包含來自波士尼亞與赫塞哥維納的登山者。

厄爾布魯士山雖技術門檻不高，但天候變化莫測，過去也曾發生數起因暴風雪導致的致命事故。隨著疫情期間俄羅國內旅遊熱潮興起，該地訪客人數大幅增加。俄羅斯調查委員會目前已對主辦機構立案調查，釐清相關安全與服務是否符合法規標準。