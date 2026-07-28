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熱爆了！連日35度高溫狂燒 羅馬開放電影院、圖書館免費避暑

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
在義大利羅馬，遊客在遊覽聖天使橋時使用便攜風扇降溫。新華社
在義大利羅馬，遊客在遊覽聖天使橋時使用便攜風扇降溫。新華社

義大利羅馬近日把電影院、圖書館統統變成免費避暑站！羅馬連日維持35度高溫，市府宣布開放設有空調的電影院、圖書館等場所免費供民眾避暑，同時加開11間圖書館及文化場館。近年來，歐洲熱浪愈來愈嚴重，今年已有破萬例民眾死亡，各國都難逃影響。

影院開放免費避暑

根據《路透社》報導，羅馬市長與文化局長共同宣布推動「大寒冷」計畫，讓11家電影院每日下午1點至6點半免費開放 ，並播映兩場免費場次，民眾可採先到先得方式入場。與電影院同步開放的還有11間公立圖書館，並免費提供瓶裝水等資源，盼讓民眾順利降溫。

羅馬市長羅伯托•瓜爾蒂耶里表示，這項計畫主要考量到並非人人家中都有冷氣，希望讓民眾能在涼爽的室內空間度過酷熱時段，並兼顧免費文化娛樂。過去避暑設施已涵蓋公立圖書館與博物館，如今進一步納入電影院，讓家中無空調設備的長者與弱勢族群有更多去處。

都市規劃抗高溫

根據《衛報》報導，隨著歐洲夏季高溫愈發頻繁，各大城市近年均擴大設置避暑站。

如法國巴黎自2003年經歷逾1.5萬人死亡的致命熱浪後，打造出一組涵蓋約100處的「降溫島」網絡，讓所有居民步行只要7分鐘內即可抵達最近的降溫據點，民眾可透過APP查詢位置，這套系統也被認為是2019年起巴黎再度遭遇熱浪、死亡人數卻大幅降至約300人的關鍵原因之一。

據巴塞隆納全球衛生研究所2023年發表的研究估算，單一年夏季就有逾6.1萬名歐洲民眾死於熱浪相關疾病，顯示極端高溫已是歐洲城市的重大課題，公共空間也正從單純的休閒場所，轉型為避免熱傷害的重要基礎設施。

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