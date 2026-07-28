丹麥林姆峽灣硬骨魚化石列世界遺產 見證生物演化

在韓國釜山舉行的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會會議，近日將丹麥林姆峽灣（Limfjord）硬骨魚化石遺址列入世界遺產名錄。這批史前化石保存極其完整，成功銜接恐龍滅絕後至現代魚類興起之間的演化斷代，更為氣候變遷研究提供珍貴歷史檔案。

據丹麥日報「貝林時報」（Berlingske）報導，獲選遺址位於丹麥日德蘭半島北部的莫斯島（Mors）與富爾島（Fur），範圍包含漢克崖（Hanklit）與努德崖（Knudeklinten）兩處沿海峭壁。這些峭壁埋藏距今5500萬至5600萬年前、始新世早期的魚類、鳥類、昆蟲化石以及海龜與植物化石，其中包括今日鮪魚、鯖魚與翠鳥的直系祖先。

教科文組織官方說明指出，遺址代表白堊紀末期大滅絕後，現代硬骨魚類多樣化與演化的最重要基地。當時地球剛經歷物種大洗牌，科學界對現代魚類如何從災難中復甦一直缺乏直接證據。遺址現址保存超過80種魚類標本，是全球重要的觀測點，見證遠古生物群如何填補大滅絕後的演化斷層，重獲新生。

莫斯博物館（Museum Mors）策展人地質學博士拉斯穆森（Jan Audun Rasmussen）受訪時說，這批化石出現時機點極其特殊，當時恐龍剛走入歷史，現代海洋生物祖先正開始嶄露頭角。由於當地具備特殊矽藻土沉積層與火山灰覆蓋，這些數千萬年前的生物骨骼構造保存近乎完美，讓科學家得以詳盡觀察演化過程。

除生物演化外，這兩處峭壁也記錄「古新世—始新世極熱事件」（PETM）痕跡。拉斯穆森分析，當時地球經歷劇烈氣候變暖，遺址中不同層位的生物分布，顯示海洋生物如何應對氣溫飆升。這處遺址提供極高參考依據，有助當前人類因應氣候危機。

據丹麥電視二台（TV2）報導，丹麥爭取入遺過程長達15年。當委員會輪值主席在釜山會議現場敲下木槌宣布通過，現場丹麥代表團隨即揮舞國旗慶祝。

丹麥文化部長斯坦普（Zenia Stampe）在官方新聞稿中表示，這項肯定令人欣慰。這批自然遺產不僅具備深遠科學價值，入選也將吸引遊客前來見證丹麥自然之美，進一步帶動文化觀光能量。

這次林姆峽灣化石入選，丹麥境內世界遺產數量增至13處，其中包含著名的羅斯基得大教堂（RoskildeCathedral）、克隆堡（Kronborg）以及格陵蘭伊路利薩特冰峽灣（Ilulissat Icefjord）。