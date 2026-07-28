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以藝術重塑黑人解放尊嚴 美國先驅藝術家薩爾逝世享壽99歲

聯合新聞網／ 綜合報導
美國當代藝術界失去了一位巨星。深刻影響黑人文化與民權運動的非裔先驅藝術家貝蒂·薩爾（Betye Saar），於周日在洛杉磯家中離世，享壽99歲，親友已證實此消息。美聯社
美國當代藝術界失去了一位巨星。深刻影響黑人文化與民權運動的非裔先驅藝術家貝蒂·薩爾（Betye Saar），於周日在洛杉磯家中離世，享壽99歲，親友已證實此消息。美聯社

美國當代藝術界失去了一位巨星。深刻影響黑人文化與民權運動的非裔先驅藝術家貝蒂·薩爾（Betye Saar），於周日在洛杉磯家中離世，享壽99歲，親友已證實此消息。本周原為她迎來百歲大壽的里程碑。

根據CNN報導，薩爾是1960年代「黑人藝術運動」的核心人物，以開創性的「組合藝術」（Assemblage）聞名。她善於將洗衣板、舊娃娃及吉姆·克勞（Jim Crow）時期舊物重構，轉化為象徵黑人解放與尊嚴的強大符騰。

在其1972年的經典代表作《傑米瑪阿姨的解放》（The Liberation of Aunt Jemima）中，薩爾為回應馬丁·路德·金恩博士遇刺，將原本討好白人主人的微笑黑人奴婢形象，賦予手持步槍與手榴彈的武裝戰士姿態，震撼世人。

薩爾35歲起投身藝術，他曾提到自己早期靈感多源自西蒙·羅迪亞的「瓦茨塔」創作。儘管她早於1969年便創作出破天荒的《黑人女孩的窗戶》，但在主流藝術界長期由白人男性主導的年代，其成就歷經數十年才獲得應有的重視——紐約現代藝術博物館（MoMA）直到2019年才收藏該作並舉辦個展。

薩爾創作不輟至九十多歲，並於2026年入選美國藝術與文學學院。她不僅提攜無數後輩，更用一生證明：藝術是奪回歷史話語權與對抗種族不公的堅韌武器。

黑人 藝術家

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