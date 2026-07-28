日本82歲嬤入住養老宅3個月竟偷搭計程車回家 見兒吐「1句話」惹心疼

搬進有專人照看的高齡住宅，本以為生活從此更安心，沒想到卻可能換來另一種孤單。日本一名82歲婦人節子（化名）入住服務型高齡住宅3個月後，某天竟獨自搭計程車回到兒子家，並吐露一句讓56歲長子信一（化名）愣住的話：「這裡明明很多人，我卻比以前更像一個人。」

根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，節子6年前喪夫後一直獨居，直到前一年在家中走廊跌倒，雖然沒有骨折，卻花了將近1小時才重新站起來。住在開車約40分鐘外的長子信一雖每周探望，仍擔心母親在夜間或自己上班時發生意外，因此全家商量後，讓節子搬進有無障礙設施、安全確認與生活諮詢服務的服務型高齡住宅。

入住初期，節子總告訴兒子「不用自己煮飯很輕鬆」、「工作人員也很親切」，讓信一以為母親已經適應新生活。然而3個月後，節子第一次獨自外出，卻沒有去超市或醫院，而是直接搭計程車到兒子家。她坦言，自己在外出登記表上寫的是「購物」，但回過神時，人已經到了兒子家門口。

信一追問原因後，節子沉默許久才說出真心話。她表示，雖然住宅裡住著很多人，餐廳也會和其他住戶同桌，但大家早已有熟悉的小圈子，自己很難主動加入，吃完飯後也各自回房。工作人員雖然會關心她，但看起來都很忙，她也不好意思沒事就把人叫住聊天。反而以前獨居時，還能和鄰居聊上幾句、向郵差打招呼，如今「人變多了，卻比以前更孤單」。

更讓信一意外的是，節子真正想要的並不是搬回舊家。當他表示「真的想回去就退住也沒關係」時，節子卻搖頭說，自己只是「不想被你們忘記」。原來入住前家人幾乎天天聯絡，但搬進住宅後，因為大家認為有工作人員照顧，電話反而減少到每周一次，讓她產生「家人已經放心把自己交出去」的失落感。

信一這才意識到，自己把「有人照顧」誤以為「不需要再常聯絡」。之後他主動和住宅人員面談，工作人員也協助節子參加小型體操、手作活動，並調整座位安排，讓她有機會慢慢和同齡住戶熟悉。家人也重新約定，每周至少打2次電話、每月帶她外出2次，節子若想去兒子家，也會先聯絡，不再一個人突然搭計程車前往。

節子後來坦言，自己當初不敢說「想回家」，是怕辜負家人替她找房子的心意，但其實真正想要的不是離開現在的住處，而是「多和家人說說話」。有專人照看的住宅或許能提高生活安全，卻不能完全取代家人的陪伴。對高齡者而言，最重要的不只是有人看顧生活，而是在換了居住環境之後，依然能感受到自己沒有被家人遺忘。