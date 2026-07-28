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首爾AI監控防輕生 漢江救援率升逾99%

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

韓國首都首爾在漢江橋梁設置人工智慧（AI）監視系統，自動辨識疑似企圖輕生者並即時通報救援人員，使得漢江救援率從2012年的56%大幅提高至99%以上。

法新社報導，漢江AI監控系統自2021年開始運作，會在有人於特定區域逗留、進入被認定為危險地帶，或撥打橋上的自殺防治專用電話時，立即通知第一線救援人員。

漢江大橋監視器綜合管制中心主任金俊永（KimJun-young, 音譯）表示，系統成效顯著，漢江的救援率從2012年的56%提升至99%以上。

他說，緊急救援人員可在5分鐘內抵達大多數橋梁，這是介入並挽救生命的關鍵時機。

金俊永告訴法新社：「我們認為自己的角色是給他們再考慮一次的機會，因為這可能並非他們真正想要的決定。」

他說，從約30公尺高度落水衝擊力類似於以時速60公里撞車。他還說，勸服下定決心的人並不容易，因為他們常與救援人員拉扯，或「像跑百米賽跑一樣」逃跑。另有人可能會在救援人員抵達前，聽到警笛聲逼近後在短短一瞬間做出最後決定。

他指出，去年有近900台攝影機遍布於17座橋樑上，識別出超過1200起事件，但仍有「約8人」未能救回。

全球許多監視器系統都使用某種形式的AI協助發現危險。

日本公司Asilla表示，旗下AI監控系統能偵測異常行為，例如跌倒或有人可能準備從高處跳下。他們的AI工具透過購物中心和車站等公共設施的攝影機學習行為模式。

Asilla產品長鈴木由香指出，這套系統曾分別在兩起事件中通報守衛有男子站在屋頂上，最終得以成功勸下。

她強調，這套系統目的並非取代人類，也無法單靠它讓日本的自殺率下降。日本自殺率為七大工業國集團（G7）國家中最高。

她說，「適當的心理健康支持仍往往難以提供」，但「如果我們能減少這類事件，哪怕只是少了一點在眨眼之間失去生命的事件」，這也具有重大意義。

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首爾 人工智慧 韓國

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